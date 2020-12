Vorige week was er met The Big Score een virtuele hoogmis voor jonge techbedrijven, multinationals en topinvesteerders. Dat het zusterevent SuperNova werd uitgesteld, betekent niet dat er volgend jaar niets te gebeuren staat. Jurgen Ingels plant een evenement gericht op de ruimtevaart.

Het ziet ernaar uit dat Belgische techbedrijven ondanks corona dit jaar meer kapitaal zullen ophalen dan vorig jaar. Events als The Big Score en SuperNova spelen daar een belangrijke rol in. De eerste editie van The Big Score ging in 2019 nog door in de Gentse Ghelamco Arena. De tweede editie, georganiseerd door de netwerkorganisatie Start-ups.be/Scale-Ups.eu, Voka, Deloitte en de stad Gent, werd een virtueel event, uitgezonden vanuit Gent en verwelkomde 500 investeerders, gevestigde bedrijven en start-upoprichters. Van 1 tot 3 december presenteerden 25 multinationals, 25 Belgische start-ups en 25 scale-ups uit de Benelux zich aan de bezoekers.Dankzij het grotere aantal Belgische succesverhalen en mede onder impuls van het netwerk van de investeerder Jurgen Ingels, medeoprichter van het durfkapitaalfonds Smartfin Capital, vinden steeds meer internationale durfkapitaalfondsen de weg naar Belgische techbedrijven. Events als The Big Score en SuperNova zijn daarbij een ontmoetingsplaats. Naast investeerders en start-ups namen voor de eerste keer grote gevestigde ondernemingen deel aan The Big Score. Vijfentwintig kleppers, waaronder Nestlé, Engie, Kinepolis en Luminus, gaven een korte presentatie waarin ze een operationele uitdaging haarfijn uitlegden. Tijdens The Big Score konden jonge techbedrijven vervolgens in persoonlijke videogesprekken hun oplossing aanreiken, of een samenwerking bespreken - corporate venturing heet dat in start-uptaal."Dat bedrijven zoals AB InBev, Unilin en P&G op de eerste dag van The Big Score concrete operationele issues presenteren aan 200 start-ups, is opmerkelijk", zegt Bruno Vandegehuchte, promotor van The Big Score, head of investor relations Startups.be/Scale-Ups.eu. "Proximus en Orange legden hun nood aan impactvolle 5G-oplossingen in alle transparantie uit." Via de online matchmakingtool werden er 1581 persoonlijke ontmoetingen geregeld. "Dat zijn duizenden uren aan gesprekken. Daar volgt hoe dan ook business of funding uit", is Vandegehuchte overtuigd.De coronacrisis fungeert als een versneller van de evoluties die al aan de gang waren en maakt de nood aan een event als The Big Score des te groter. "De grote bedrijven krijgen de technologische evoluties eenvoudigweg niet meer behapt en vertrouwen steeds meer op betrouwbare niche-oplossingen van onze start-ups, vaak tweede- en derdegeneratieondernemers die het klappen van de zweep al kennen", zegt Bruno Vandegehuchte.De coronacrisis gooide evenwel roet in het eten van SuperNova, de technologiebeurs die Startups.be/Scale-Ups.eu organiseert samen met Vlaams overheidsagentschap Flanders DC. SuperNova is een groter event dan de The Big Score. Naast het koppelen van start-upondernemers aan investeerders en grote bedrijven, is er ook een event voor het breed publiek met internationale topsprekers. Na de succesvolle eerste editie van 2018 op het Antwerpse Eilandje, met meer dan 30.000 bezoekers, stond dit jaar de tweede editie gepland. Die werd uitgesteld, maar er komt wel een tussentijds event, zegt ondernemer-investeerder Jurgen Ingels, een van de initiatiefnemers van SuperNova."Om een event als SuperNova te organiseren heb je een voorbereidingstijd van een jaar nodig. Je moet bijvoorbeeld de sprekers en de tenten op tijd reserveren", legt Jurgen Ingels uit. "Stel dat we dat volgend jaar in september willen doen, dan zouden we nu veel moeten investeren zonder zeker te zijn dat de coronacrisis van de baan is. Dat risico kunnen we niet nemen. Het geld komt voor een deel van de overheid, en we stoppen er ook zelf middelen in. Maar toch willen we ook in 2021 iets kleinschaligers organiseren."Jurgen Ingels stelt een kleinschalig event gericht op de ruimtevaart in het vooruitzicht. "We willen de ruimtevaart centraal zetten", zegt Jurgen Ingels, die met het in 2014 verkochte Clear2Pay een succesverhaal schreef als ondernemer. "Dat is een sector die in België wat onderbelicht is, maar toch heel belangrijk is voor ons land. Er zijn best wel wat bedrijven in België actief in die sector, die ook een trigger is voor nieuwe technologie. Voor het event komt er een kleine tentoonstelling over de geschiedenis en het belang van de ruimtevaart. We zullen topsprekers uitnodigen, zoals astronauten en experts in ruimtevaart. Tot slot willen we ook de beste techbedrijven in dit domein met grote gevestigde ruimtevaartbedrijven samenbrengen."