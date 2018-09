Jürgen Ingels is onvermoeibaar in tech

Jürgen Ingels liep al enkele jaren rond met het idee voor SuperNova. De techbeurs vindt volgende week plaats in Antwerpen en moet Belgische technologie en lokale techbedrijven in de kijker zetten, zoals Flanders Technology dat deed in de jaren tachtig. Naast een gratis expositie voor het brede publiek is er ook een betalend congres met onder meer de techlegende Ray Kurzweil, de marketinggoeroe Seth Godin en andere internationale sprekers. Ingels hoopt dat die toppers ook buitenlandse bezoekers aantrekken en dat de internationale allure afstraalt op de tientallen Belgische techbedrijven die zich tijdens SuperNova voorstellen aan investeerders.

