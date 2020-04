Ook de uitzendgroep Accent Jobs voelt de coronacrisis. De sector is met meer dan de helft gekrompen. Maar CEO Rika Coppens kijkt al verder.

"Wij zijn geen uitzondering op de algemene marktevolutie. Het ziet ernaar uit dat de sector met meer dan 50 procent krimpt. Dat geldt ook voor ons", zegt Rika Coppens, de CEO van het uitzendbedrijf Accent Jobs en het moederbedrijf, de hr-groep House of HR. "Enkele sectoren, zoals de horeca en de evenementenbranche, liggen al wekenlang stil. Met onze app Nowjobs stonden we daar heel sterk. Met die app kunnen kandidaten snel door het aanbod van tijdelijke banen in de horeca, de evenementen en de retail scrollen en die dag zelf gaan werken."

In de bouw liggen nog altijd veel werven stil, omdat de regels rond social distancing niet kunnen worden nageleefd. Stilaan worden meer oplossingen gevonden om toch aan de slag te kunnen. Accent Jobs focust op nichemarkten. Een ervan is de bouwsector via Accent Construct. Het gaat niet alleen om arbeiders. Accent Construct Engineering plaatst ook bestekmakers, tekenaars en calculators. De bouwsector wordt geraakt door nog een ander probleem: buitenlandse werknemers, vooral uit Polen en Roemenië, kunnen niet meer naar hier komen. Dat leidt tot openstaande vacatures in knelpuntberoepen." Er is sprake van 100.000 extra werklozen door de coronacrisis. De uitzendbranche dreigt lange tijd te worden geraakt. Zal uw strategie veranderen? RIKA COPPENS. "Accent is een van de grote spelers op de Belgische markt, als we naar het marktaandeel kijken. Randstad ligt een stuk voorop, maar daarna volgen drie spelers in elkaars buurt: Start People van USG People/Recruit, Adecco en wij. Het marktaandeel van die drie schommelt rond 12 procent. De focus van Accent Jobs is Vlaanderen, maar we kijken ook meer en meer naar Wallonië en Brussel. We zijn gespecialiseerd in het plaatsen van hogere profielen. In digitalisering staan we ook sterk. "Al in 2014 hebben we de app SWOP gelanceerd. Dat was pionierswerk. Met die app kunnen werkzoekenden snel solliciteren via hun smartphone, zonder te zoeken op websites en een cv en een motivatiebrief op te sturen. Het volstaat contactgegevens in te vullen en een profielfoto op te laden om door meer dan 20.000 vacatures te swipen. Ook een videosollicitatie is nu mogelijk. Onze apps zorgen voor meer dan een match. Via Nowjobs kunnen studenten en bijverdieners hun administratie afhandelen en worden ze direct betaald dankzij een samenwerking met KBC." Een digitale trend is het gebruik van artificiële intelligentie om kandidaten en vacatures automatisch te matchen. RIKA COPPENS. "Er worden inderdaad meer en meer zulke tools gebruikt. Dat is niet gemakkelijk. Alles staat of valt met de kwaliteit van de data. Dat gaat niet alleen over het cv van de kandidaat, maar ook over de jobinhoud en de bedrijfscultuur. De tools staan nog niet volledig op punt. Je moet bijvoorbeeld opletten niet onbedoeld te discrimineren. Er zijn voorbeelden waarin een zoektocht naar ingenieurs enkel mannen opleverde. Onze apps leveren een match op, maar een werkgever vraagt nog altijd een gesprek met de kandidaat. De menselijke factor blijft belangrijk. De sollicitant wil ook het bedrijf zien." Er wordt weleens gezegd dat Google for Jobs de hr-markt door elkaar zal schudden. Klopt dat? RIKA COPPENS. "Google beschikt over massa's data over het surfgedrag en kan op basis daarvan een baan voorstellen. Maar je dreigt al snel op de grenzen van de privacyregels te botsen. Google is een job board, wat wij doen gaat veel verder. Accent Jobs geeft advies aan bedrijven. Via webinars helpen wij onze klanten als ze vragen hebben over tijdelijke werkloosheid, over overmacht en over welke formulieren ze moeten invullen. "Accent heeft voor freelancers ook een digitaal platform ontwikkeld, Gighouse, dat freelancers en opdrachtgevers samenbrengt. Wij screenen de freelancers voor ze op het platform komen en volgen het administratieve proces op." Zal de coronacrisis de arbeidsmarkt veranderen? RIKA COPPENS. "De digitalisering zal versterken en versnellen. Er komen meer interviews via video. Je kan ervoor zorgen dat een kandidaat in het uitzendkantoor direct aan een videochat met de opdrachtgever kan deelnemen. Sommige klanten stonden daar weigerachtig tegenover, dat zal nu wellicht sneller worden aanvaard. Meer algemeen zal de schok op de arbeidsmarkt enorm zijn. Er zullen banen verloren gaan, maar er zullen ook nieuwe bij komen. Mensen zullen zich meer vragen stellen over hun baan en hun sector. Ze zullen misschien dichter bij huis willen werken of minder het openbaar vervoer gebruiken. Ik denk ook dat de flexibilisering op de arbeidsmarkt zal toenemen." Waarom? RIKA COPPENS. "Dat merk je nu al. Het was vroeger niet mogelijk uitzendwerkers die wegens overmacht niet konden werken, een werkloosheidsuitkering te geven. Dat kan nu wel. Onze arbeidsmarkt was rigide, maar loopbanen zullen flexibeler en atypischer worden, door social distancing wellicht ook met meer flexibele uren. Al voor de crisis waren veel werknemers op zoek naar een flexibelere invulling van hun baan. In bepaalde periodes in de loopbaan wordt meer gewerkt dan in andere. Je kan een systeem van tijdsparen invoeren, waarbij je geld opspaart voor periodes met een lagere productiviteit. We krijgen misschien de kans enkele taboes te doorbreken. Verloning is nog altijd gebaseerd op anciënniteit en in sommige sectoren beperken gebetonneerde cao's de manoeuvreerruimte. Dat zal hopelijk veranderen."