De federale regering breidt de tijdelijke werkloosheid door corona opnieuw uit naar alle ondernemingen, en dat tot 31 maart volgend jaar. Dat heeft de Kern vrijdagochtend beslist.

Via het stelsel van tijdelijke werkloosheid door overmacht wegens corona kunnen ondernemingen hun werknemers tijdelijk thuis laten. Die werknemers vallen dan terug op een werkloosheidsuitkering van 70 procent van hun bruto maandloon, met een plafond van 2.754,76 euro, en een bijkomende toeslag van iets meer dan 5 euro per dag van de RVA. Het stelsel gold tijdens de eerste golf van de coronapandemie afgelopen voorjaar al voor alle ondernemingen, maar dat werd in september teruggeschroefd tot enkel de zwaarst getroffen sectoren. De tijdelijke werkloosheid wordt nu opnieuw uitgebreid naar alle ondernemingen, besliste de federale regering vrijdag. Dat is nog zeker tot 31 maart zo, maar de maatregel kan indien nodig nog worden verlengd.