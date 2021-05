Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen, heeft weinig begrip voor de manier waarop de holding Compagnie Bois Sauvage het referentiebelang in de Belgische schuimrubberproducent Recticel wil verkopen aan de Oostenrijkse plasticfabrikant Greiner.

We kunnen weinig begrip opbrengen voor de manier waarop de holding Compagnie Bois Sauvage het referentiebelang van 27 procent in Recticel wil verkopen aan het Oostenrijkse Greiner. Ook bij de prijs - 13,50 euro per aandeel - hebben we bedenkingen. Uiteraard staat het iedere aandeelhouder vrij om zijn aandelen op eender welk tijdstip te verkopen. Onze bemerkingen hebben ook niks te maken met het idee dat alle Belgische bedrijven per se in Belgische handen moeten blijven.

Net nu de schuimrubberproducent een historische transformatie achter de rug heeft en in de startblokken staat voor een beloftevolle toekomst, verkoopt de holding zonder medeweten van de bedrijfstop zijn participatie aan een ex-partner van Recticel waarmee de relaties verzuurd waren geraakt. De Oostenrijkers hadden zich twee jaar geleden al eens geniepig gedragen bij het vijandige overnamebod van de Ierse isolatiekampioen Kingspan.

Bois Sauvage heeft het dossier-Recticel heel onhandig aangepakt.

Het leidt tot een ingewikkelde situatie. Ofwel krijgt Greiner - al dan niet met een hoger bod - Recticel in handen en dreigt de ontmanteling van de groep in de vorm van een verkoop van het kroonjuweel, de isolatiedivisie. Ofwel dreigt concurrent Greiner een blok aan het been te worden voor de ontwikkeling van de schuimrubberproducent.

De stap van Bois Sauvage doet ons te veel denken aan een belegger die op de top van de markt heeft gekocht, vervolgens jarenlang met flinke verliezen blijft zitten, om dan snel te verkopen wanneer de aankoopprijs weer min of meer bereikt wordt. En enkele jaren later vast te stellen dat wat extra geduld het rendement flink had kunnen opkrikken...

Noch koersontwikkeling sinds de aankondiging, noch de analistenrapporten, noch de verhoogde winstverwachting van Recticel zelf geven aan dat het bod van Greiner 'an offer you can't refuse' was. Een decennialange aandeelhouder als Bois Sauvage, die het dossier door en door zou moeten kennen, heeft dit heel onhandig aangepakt. Dat valt moeilijk te begrijpen.

