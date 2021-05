Schuimrubberproducent Recticel is misnoegd omdat de Oostenrijkse plasticfabrikant Greiner deze week al een ontwerpprospectus heeft ingediend bij de FSMA, dus nog voor het geplande overleg tussen beide bedrijven van volgende week maandag.

'De ontwerpprospectus houdt geen rekening met onze herziene verwachtingen voor het volledige jaar 2021 zoals vermeld in onze trading update van gisterenmorgen', meldt Recticel donderdagmorgen in een reactie op het prospectus van het overnamebod dat Greiner woensdag indiende bij marktregulator FSMA.

De schuimrubberproducent uit Wetteren heeft de winstprognoses intussen verhoogd tot een aangepaste brutowinst (ebitda) tussen 123 en 133 miljoen euro. Daar is ook de bijdrage van het pas overgenomen FoamPartner inbegrepen. De betere vooruitzichten kwamen te midden van de overnamesaga die de Oostenrijkse plasticfabrikrant opstartte.

Recticel is in ieder geval niet opgezet met het feit dat Greiner al een ontwerprospectus heeft ingediend bij de beurswaakhond FSMA, nog voor het geplande overleg van maandag. 'Deze ontwerpprospectus is ingediend vóór enige bespreking met Recticel en vóór de vergadering tussen Greiner en vertegenwoordigers van onze raad van bestuur die is aangekondigd voor maandag 24 mei 2021 in Brussel', klinkt het.

De Wetterse raad van bestuur zal na de vergadering van maandag zijn mening geven over het overnamebod. Greiner en Recticel werken al decennialang samen. In 1992 vormden ze een joint venture, Eurofoam. Greiner kocht Recticel daarin vorig jaar uit.

Vorige week kwam Greiner met een bod van 13,5 euro op de proppen. Het bedrijf heeft al een akkoord op zak met hoofdaandeelhouder Compagnie du Bois Sauvage, die 27,03 procent van Recticel bezit.

Kleine aandeelhouders van Recticel hebben naar verluidt al contact opgenomen met het advieskantoor Deminor.

