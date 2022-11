In 2020 lanceerde Proximus zijn bedrijfsstrategie #inspire2022. Daarin definieert de ICT-groep enkele prioriteiten waarmee ze het verschil wil maken voor het bedrijf, maar ook nagaat hoe het de Belgische maatschappij weerbaarder kan maken.

Met #inspire2022 wil Proximus een positieve impact creëren op de wereld. "De coronapandemie benadrukte het belang van connectiviteit voor een veerkrachtige samenleving", stelt head of sustainability Catherine Bals. "Plots werd duidelijk hoe cruciaal betrouwbare telecomnetwerken waren om te communiceren. Organisaties werden gedwongen telewerken in te voeren, maar dankzij stabiele connecties konden zij hun bedrijfscontinuïteit waarborgen."

Proximus deed inspanningen om de stabiliteit van zijn netwerk te garanderen tijdens piekperiodes. Het bedrijf voorzag in extra capaciteit om het toegenomen verkeer te ondersteunen. "We boden onze gebruikers ook tijdelijke voordelen aan, zoals gratis bellen naar vaste lijnen en onbeperkt internet thuis. Zelfstandigen en kmo's konden rekenen op een flexibele facturering. We hielpen de nieuwe ziekenhuizen van Luik en Roeselare vroeger aan de slag te gaan."

"In volle coronacrisis traden we op als een betrouwbare digitale partner van onze overheden", zegt Catherine Bals. "Proximus was lid van de nationale taskforce Data & Technologie Against Corona. We boden ook financiële ondersteuning aan het callcenter van Covid-19 Track & Trace."

Ook gegevensbescherming, privacy, fraudepreventie en cyberveiligheid zijn groeiende bezorgdheden. Catherine Bals: "We werken samen met het Belgische Centrum voor Cybersecurity aan een Belgian Anti-Phishing Shield."

Ecologie

Proximus verkleint zijn voetafdruk door in te zetten op hernieuwbare energie. In 2030 wil het voor zijn gebouwen en voertuigen van fossiele brandstoffen af zijn. Het bedrijf stelde wetenschappelijke doelen om zijn uitstoot te verminderen, werkt met zijn leveranciers aan een groenere productieketen en wil tegen 2030 circulair zijn dankzij meer recyclage, en het refurbirshen van oude toestellen.

Voor Proximus gaat het er niet enkel om zijn eigen impact te verminderen om de klimaatdoelen te halen, het bedrijf is zich ervan bewust dat het een sleutelrol te vervullen heeft in de transitie naar een duurzamere economie, omdat telecombedrijven klimaatneutraliteit mee haalbaar maken voor andere sectoren. Het bedrijf wil België helpen te floreren in het digitale tijdperk. Door snel internet bij de Belgen te krijgen, en door de digitale kloof aan te pakken.

Proximus doet dat zowel in het eigen bedrijf, door de medewerkers opnieuw te trainen, als in de maatschappij. Via samenwerkingen met organisaties als Child Focus, MolenGeek, Technobel en 19 wil Proximus de digitale vaardigheden van de Belgische bevolking opkrikken. Samen met BNP Paribas Fortis is het bedrijf ook de drijvende kracht achter het verbindende ecosysteem DigitAll.

