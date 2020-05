De zakenkrant De Tijd krijgt een nieuwe hoofdredactie. Peter De Groote volgt Stephanie De Smedt op als hoofdredacteur. Isabel Albers wordt algemeen hoofdredacteur.

'Om de snelle groei op de lezersmarkt te bestendigen voert Mediafin, dat titels als De Tijd en L'Echo overkoepelt, een paar ingrepen door in zijn redactiestructuur', meldt de krant dinsdag op de website.

Peter De Groote wordt de nieuwe hoofdredacteur. Hij volgt op 1 juni Stephanie De Smedt op, die sinds september 2016 hoofdredactrice is. Isabel Albers wordt 'algemeen hoofdredacteur' van De Tijd en L'Echo.

De Groote, die sinds 2007 voor De Tijd werkt, was al adjunct-hoofdredacteur en klimt dus een trapje hoger. Hij zal huidig nieuwsmanager Pieter Blomme als adjunct krijgen.

'Ik wil de redactie met hart en ziel ondersteunen om elke dag de beste kwaliteitskrant van Vlaanderen te maken, op alle platformen. De Tijd moet voor zijn lezers een compagnon de route zijn in complexe tijden', aldus de nieuwe hoofdredacteur.

Stephanie De Smedt blijft in dienst bij de krant. Zij zal vanaf het najaar 'innovatieve, journalistieke projecten uitwerken en schrijven', klinkt het.

Als algemeen hoofdredacteur zal Isabel Albers de journalistieke lijnen van De Tijd en L'Echo uitzetten, in nauw overleg met de hoofdredacteurs. Albers blijft ook 'een zichtbare opiniërende rol' opnemen.

