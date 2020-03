"De coronacrisis doet de activiteit in de uitzendsector met meer dan 50 procent terugvallen", zegt Paul Verschueren, directeur research en economic affairs bij de sectorfederatie Federgon. De extra vraag naar personeel in sectoren als de distributie, de logistiek en de voeding is onvoldoende om dat verlies op te vangen.

Hoe hard komt de coronacrisis aan in de uitzendsector?PAUL VERSCHUEREN. "Sinds begin maart is de uitzendactiviteit met 50 procent teruggevallen. Ondertussen zal dat al meer zijn. In Frankrijk is de activiteit zelfs gedaald tot een kwart van wat het niveau van voor de crisis. Wat mij vooral opvalt, is de snelheid en de diepte van daling. Dit is een zeer zware schok."Hakt dit er zwaarder in dan de financiële crisis in 2009?VERSCHUEREN. "Ongetwijfeld. Deze schok is dubbel zo erg als bij de financiële crisis. Om de precieze schade op te meten is het nog te vroeg. Maar het verbaast mij niet. De evenementensector en de horeca gingen van de ene dag op de andere plat. In die sectoren zijn veel uitzendkrachten aan de slag. Al snel daalde de activiteit bij de toeleveranciers van veel sectoren, wat ook een negatief effect heeft op de vraag naar uitzendkrachten. Dat maakt de situatie nog dramatischer."Is er een positieve kant aan deze crisis? Krijgen uitzendbedrijven vragen van ondernemingen die te kampen hebben met veel zieken of absenteïsme en op zoek zijn naar uitzendkrachten?VERSCHUEREN. "Uitzendkantoren krijgen veel aanvragen van bedrijven uit de zorgsector, maar ook vanuit andere sectoren, zoals de warenhuizen, de logistiek en de voeding. In die sectoren is een grote vraag naar personeel om de tekorten in te vullen. De wetgeving over uitzendarbeid maakt het mogelijk korte en flexibele contracten aan te bieden die snel en correct worden opgesteld, op basis van de loonvoorwaarden van de betrokken sector. Men blijft trouwens niet in dezelfde sector actief. Werknemers uit de evenementenwereld werken nu bijvoorbeeld in de transportsector."Aan de andere kant krijgen onze kantoren aanvragen van werknemers die tijdelijk werkloosheid zijn en studenten die de handen uit de mouwen willen steken. De uitzendsector is volledig operationeel en zorgt ervoor dat de vraag en het aanbod op elkaar worden afgestemd. Maar de toenemende vraag is onvoldoende om het verlies elders op te vangen."Hoe zit het met de sector van de dienstencheques? Moeten de poetshulpen opnieuw aan de slag? Vanuit politieke hoek werd daar onduidelijk over gecommuniceerd.VERSCHUEREN. "Voor alle duidelijkheid: de dienstenchequebedrijven mogen nog altijd kiezen of ze blijven werken of niet. Wel was er, om begrijpelijke redenen, paniek ontstaan bij zowel klanten als huishoudhulpen. Men vreesde besmet te raken met het virus. Er werden veel ziektebriefjes ingediend. De zaak is wat gekalmeerd toen duidelijk werd dat ook de dienstenchequebedrijven een beroep mochten doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Ondertussen is de paniek wat weggeëbd. Ik verwacht dat de komende weken meer bedrijven aan de slag zullen gaan. We kregen het signaal dat niet meer wordt gedacht aan nog meer sectoren stil te leggen, maar integendeel bepaalde bedrijven straks stilaan weer op te starten."