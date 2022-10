Het oliekartel OPEC en diens bondgenoten zullen vanaf november de olieproductie beperken, met twee miljoen vaten per dag. Dat hebben afgevaardigden van het kartel bekendgemaakt.

Het gaat om de grootste productieverlaging sinds 2020. De impact op de bevoorrading zou evenwel geringer zijn, omdat verscheidene landen in de praktijk al minder oppompen. Het gaat onder meer om Nigeria, Angola en Rusland.

De landen van de OPEC+ hopen zo de dalende olieprijzen een halt toe te roepen. Sinds juni zijn de olieprijzen al met 30 procent gedaald, uit schrik voor een recessie en dus minder vraag naar olie.

Witte Huis ontgoocheld door beslissing

Amerikaans president Joe Biden reageert ontgoocheld op de beslissing van de OPEC+-landen om minder olie op te pompen. Dat verklaarden nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan en Brian Deese, directeur van de Nationale Economische Raad, een adviesorgaan van de regering. "Kortzichtig", dixit het Witte Huis.

In tijden waarin het in stand houden van de wereldwijde energiebevoorrading van het grootste belang is, zal de beslissing volgens het Witte Huis zeer negatief uitdraaien voor de lageloonlanden en middeninkomenslanden.

Biden wil nu met het Congres bekijken wat mogelijk is qua ingrepen en bevoegdheden om de impact van de OPEC op de olieprijs te verminderen.

Voor de Democratische partij van Biden is goedkopere brandstof net een belangrijk thema in de aanloop naar de parlementsverkiezingen in november. De hoge inflatie speelt de partij veel parten in de peilingen. Door de productieverlaging "staat de OPEC+ op één lijn met Rusland", voegde de woordvoerster van het Witte Huis, Karine Jean-Pierre, nog toe. De beslissing is een "vergissing", verklaarde ze aan boord van Air Force One.

Het gaat om de grootste productieverlaging sinds 2020. De impact op de bevoorrading zou evenwel geringer zijn, omdat verscheidene landen in de praktijk al minder oppompen. Het gaat onder meer om Nigeria, Angola en Rusland. De landen van de OPEC+ hopen zo de dalende olieprijzen een halt toe te roepen. Sinds juni zijn de olieprijzen al met 30 procent gedaald, uit schrik voor een recessie en dus minder vraag naar olie. Amerikaans president Joe Biden reageert ontgoocheld op de beslissing van de OPEC+-landen om minder olie op te pompen. Dat verklaarden nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan en Brian Deese, directeur van de Nationale Economische Raad, een adviesorgaan van de regering. "Kortzichtig", dixit het Witte Huis.In tijden waarin het in stand houden van de wereldwijde energiebevoorrading van het grootste belang is, zal de beslissing volgens het Witte Huis zeer negatief uitdraaien voor de lageloonlanden en middeninkomenslanden. Biden wil nu met het Congres bekijken wat mogelijk is qua ingrepen en bevoegdheden om de impact van de OPEC op de olieprijs te verminderen. Voor de Democratische partij van Biden is goedkopere brandstof net een belangrijk thema in de aanloop naar de parlementsverkiezingen in november. De hoge inflatie speelt de partij veel parten in de peilingen. Door de productieverlaging "staat de OPEC+ op één lijn met Rusland", voegde de woordvoerster van het Witte Huis, Karine Jean-Pierre, nog toe. De beslissing is een "vergissing", verklaarde ze aan boord van Air Force One.