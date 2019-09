Ook voor Thomas Cook België lijkt het doek te vallen. De reisorganisator laat dinsdag geen klanten met pakketreizen meer vertrekken, ook niet op vluchten die via andere luchtvaartmaatschappijen zoals Brussels Airlines gaan.

Dat heeft Thomas Cook België maandagavond laat bekendgemaakt in een persbericht.

Eerder op de avond had Brussels Airlines gemeld dat het dinsdag twee retourvluchten naar Enfidha (Tunesië) en Djerba annuleert die de luchtvaartmaatschappij uitsluitend voor de touroperator uitvoert, wegens 'het niet nakomen van achterstallige betalingen'.

Verzekerd

'Thomas Cook België betreurt het enorm dat als gevolg van deze beslissing de vakantie van haar klanten die dinsdag zouden vertrekken niet kan doorgaan', klinkt het bij de touroperator.

Op Brussels Airport daagden dinsdagochtend toch nog klanten op die niet op de hoogte waren van de annulering van hun reis, meldt de openbare omroep VRT.

Alle pakketvakanties van Thomas Cook en Neckermann zijn verzekerd via het Garantiefonds Reizen, benadrukt de touroperator.

Ook Thomas Cook Nederland meldde maandagavond alle vertrekkende vluchten dinsdag te schrappen.

Noodnummer geopend

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft het noodnummer +32 2 501 40 00 geopend om Belgen in het buitenland bij te staan die problemen ondervinden door de situatie bij de reisgroep Thomas Cook. Dat meldt de FOD maandagavond.

Wie in het buitenland is en als klant van Thomas Cook getroffen is, kan terecht op het noodnummer. 'Het wachtteam van Buitenlandse Zaken zal deze Belgen zo goed mogelijk begeleiden en meezoeken naar een oplossing voor hun problemen', aldus de FOD, die nog zegt de situatie van nabij op te volgen.

Loon onzeker

Naast onzekerheid voor de reizigers, is er ook onzekerheid bij het personeel van de touroperator. Volgens ACV-vakbondsman Patrick Van Holderbeke hebben de twee personeelsvergaderingen van maandag weinig duidelijkheid opgeleverd. 'De communicatie was beperkt', aldus Van Holderbeke.

Volgens de vakbondsman is het ook onduidelijk of het personeel zijn loon zal krijgen. 'Als de uitbetaling van de lonen niet lukt, vrees ik dat het verhaal eindig wordt. Dan stevenen we af op het einde van Thomas Cook België', zegt Van Holderbeke.

De ACV-vakbondsman hoopt dat er nog een oplossing gevonden kan worden, eventueel samen met Thomas Cook Duitsland. 'Maar Duitsland is ook betrokken bij het hele verhaal en zoekt zelf ook naar oplossing.'

Van Holderbeke hoopt dat er dinsdagmiddag meer duidelijkheid komt tijdens een nieuwe ondernemingsraad. 'Komt er daar geen oplossing, dan is er een probleem.'