My Add On ontwikkelde een slimme innovatie voor krukhandvatten. Marie Van den Broeck kwam op het idee toen haar oma de ongemakken van loopondersteuning ervoer.

Waaruit bestaat uw innovatie?"Met MySleeve hebben we een siliconen hoes voor krukhandvatten ontwikkeld", zegt Marie Van den Broeck. Zij richtte in 2017 My Add On op en werd meteen door Unizo verkozen tot student-ondernemer van dat jaar. "De hoes bevat een gelpatch die de drukpunten gelijkmatig verdeelt en zo pijnlijke handen voorkomt. Bovendien houdt een interne magneet de krukken samen, zodat die niet meer vallen. Kortom, een eenvoudig ontwerp dat grote problemen oplost."

Waar haalde u uw inspiratie?"Ik studeerde industrieel ingenieur ontwerper aan de campus Kortrijk van de UGent. Daar ontdekte ik tijdens een project hoeveel voldoening het geeft om mensen met een beperking te helpen bij hun dagelijkse ongemakken. Toen mijn oma klaagde over pijnlijke handen tijdens het stappen met krukken, ging ik op zoek naar een oplossing. MySleeve won al verschillende design- en innovatiewedstrijden."

Werkt u ook aan andere innovaties? "Ja, zowel voor krukken, wandelstokken, looprekjes als rolstoelen. Daarbij vertrekken we altijd vanuit de vraag van de hulpbehoevenden. Op onze website hebben we daarom een grote knop geplaatst waarmee zij hun noden kenbaar kunnen maken. Ze kunnen zich ook registreren als testpersoon. We stellen ook vast dat veel distributeurs interesse tonen."

Wat zijn uw verdere ambities? "Over vijf jaar willen we onze '20x20x20'-ambitie waarmaken: 20 innovatieve producten in ons portfolio, een vlotte verkoop in 20 landen en een team van 20 mensen om dat allemaal waar te maken. Duurzame samenwerkingen opzetten met zorgwinkels en internationale distributeurs is een essentieel onderdeel van die strategie."

Krijgt u externe steun? "My Add On maakt deel uit van de Kortrijkse hub van het acceleratorprogramma Start it @KBC en van Netwerk Ondernemen. We hebben onlangs ook een innovatiesubsidie van het Vlaio ontvangen, en zijn bezig met de voorbereidingen om in 2021 extern kapitaal op te halen. Dat is noodzakelijk om ons productportfolio sneller te kunnen uitbreiden en internationaal te groeien."

