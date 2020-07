Modegroep FNG heeft op heel korte termijn 70 miljoen euro nodig om een doorstart te kunnen realiseren. Dat is volgens vakbondsman Sven De Scheemaeker (ACV Puls) woensdag gebleken tijdens een informele ondernemingsraad van de groep, die merken als Brantano en Fred & Ginger huisvest.

FNG meldde na de ondernemingsraad zelf dat de banken hebben laten weten dat ze geen extra geld meer willen pompen in de modegroep. Geen goed teken, reageert De Scheemaeker. Maar FNG bekijkt vier alternatieven om toch nog geld in het laatje te brengen: geld tanken bij een investeringsfonds, converteerbare obligaties uitgeven, ingaan op het aanbod van een derde partij die de oude voorraden van FNG wil verkopen en tot slot het verkopen van bepaalde onderdelen van FNG in de Benelux.

Het zal een combinatie van alternatieven moeten zijn, zegt de vakbondsman. 'Want elk alternatief op zich is onvoldoende om de benodigde 70 miljoen euro voor een doorstart te halen.' Dat geld moet er heel snel zijn, onder meer om nieuwe collecties te bestellen.

De komende dagen zullen in elk geval cruciaal zijn. Volgens de ACV'er zei CEO ad interim Paul Lembrechts dat 'het zeer moeilijk zal zijn om iets te redden van het FNG-schip'. Maar 'zolang er leven is, is er hoop' houdt de vakbondsman de moed erin. Hij voegt nog toe dat hij de duidelijkheid en openheid van de interim-topman apprecieerde. 'We hadden voor het eerst het gevoel inzage te krijgen in de interne keuken' van FNG.

De bonden kregen ook te horen dat de uitbetaling van de lonen van de werknemers voor juli gegarandeerd is. Die zullen deze week gestort worden. 'Dat is goed nieuws voor de werknemers, maar het toont tegelijkertijd nog eens aan dat alles wat nadien komt, heel onzeker is.' (Belga)

