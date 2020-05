Lufthansa betaalt de rekening van de Belgische verwarring.

Vooraleer dit land waarborgen kan eisen van buitenlandse investeerders, moet het eerst zijn eigen structuren op orde zetten. Dat zegt Trends-redacteur Wolfgang Riepl

België is een complex land. Belgen zijn gepokt en gemazeld in het Belgische labyrint, maar buitenlandse investeerders reageren vaak verbaasd. Neem het luchtvaartbeleid. Elk gewest ontwikkelt zijn eigen dynamiek. Wallonië subsidieert zijn luchthavens volop. De federale overheid is bevoegd voor de belangrijkste luchthaven, Zaventem, die in Vlaanderen ligt. Politici in het Brussels Gewest profileren zich graag tegen die luchthaven.

De belangrijkste luchtvaartmaatschappij van Zaventem, Brussels Airlines, ging jarenlang gebukt onder een gebrekkige kapitaalstructuur en een versnipperd aandeelhouderschap. De doorstart van het vermaledijde Sabena kon nooit op veel enthousiasme rekenen. Wie betaalt de rekening van al die Belgische verwarring? Een buitenlander: Lufthansa.

Maar de Duitsers zijn zeker niet vrij van zonden. Pas in 2016 werden ze de volle eigenaar, na een eerste belang in 2008. Brussels Airlines bleek nog altijd de grote onbekende in het Duitse huis. Het werd meteen tot de lagekostendivisie gedegradeerd. Pas vorig jaar werd die onzinnige beslissing inderhaast teruggeschroefd.

Toch heeft vooral ons land boter op het hoofd. Brussels Airlines gaat als een geslagen hond de coronagolf in, de grootste crisis in de luchtvaartgeschiedenis. Al twee decennia zoekt Brussels Airlines naar de juiste koers. Het kwakkelende Belgische luchtvaartbeleid verpest die zoektocht. Met een onzinnige concurrentie met Charleroi, dat al jaren tegen spotprijzen Brussels Airlines het leven zuur maakt. Vooraleer dit land waarborgen kan eisen van buitenlandse investeerders, moet het eerst zijn eigen structuren op orde zetten.

