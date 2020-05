Brussels Airlines gaat zwaar saneren. De vloot van de Belgische luchtvaartmaatschappij krimpt met 30 procent, het aantal werknemers met een kwart. "Dit plan maakt een einde aan de onzekerheid bij de werknemers. De stilte van de voorbije weken creëerde alleen maar stress", vindt CEO Dieter Vranckx. De onderneming flitst in tewerkstelling terug naar het jaar 2010.

Etienne Davignon, bestuurder bij Brussels Airlines, had op 10 april in een interview met de krant La Libre Belgique al een tipje van de sluier gelicht. Een kwart van het personeel zou verdwijnen. Dat werd deze voormiddag bevestigd tijdens een bijzondere ondernemingsraad. "Pas in 2023 zal de markt weer het niveau van 2019 bereiken", meldt de onderneming in een persbericht. "Als ze haar toekomst en nieuwe investeringen wil veiligstellen, zal Brussels Airlines structureel winstgevend moeten worden."

...

Etienne Davignon, bestuurder bij Brussels Airlines, had op 10 april in een interview met de krant La Libre Belgique al een tipje van de sluier gelicht. Een kwart van het personeel zou verdwijnen. Dat werd deze voormiddag bevestigd tijdens een bijzondere ondernemingsraad. "Pas in 2023 zal de markt weer het niveau van 2019 bereiken", meldt de onderneming in een persbericht. "Als ze haar toekomst en nieuwe investeringen wil veiligstellen, zal Brussels Airlines structureel winstgevend moeten worden."De voorbije drie jaar kwakkelde Brussels Airlines (zie balans onderaan), al waren dat heel goede jaren voor de algemene burgerluchtvaart. Terwijl de moedermaatschappij Lufthansa Groep vorig jaar prachtige resultaten haalde, leed de Belgische dochter verlies. "Onder meer door het faillissement vorig jaar van de vakantiemaker Thomas Cook, waarvoor wij vlogen, hadden we al problemen", zegt Dieter Vranckx. "Door de coronacrisis verliezen we nu 1 miljoen euro per dag." Het bedrijf vliegt niet meer sinds 21 maart, en doet dat minstens tot eind mei. "Eind dit jaar bereiken we de helft van het volume van vorig jaar", schat Dieter Vranckx. "In 2021 wordt dat driekwart. Pas in 2023 bereiken we weer een normaal niveau. En we willen klaar staan als de vliegmarkt dan weer aantrekt".Brussels Airlines vraagt 290 miljoen euro staatssteun. Daarnaast zal ook Lufthansa met geld over de brug komen. De Duitse moedermaatschappij onderhandelt met de regeringen in eigen land over een pakket staatssteun van 9 miljard euro.Maar Brussels Airlines kondigt nu zelf al, versneld, een herstructurering aan. "Uiteraard steunt onze aandeelhouder onze herstructurering. Lufthansa blijft geloven in Zaventem als knooppuntluchthaven", zegt Dieter Vranckx. "Alle partijen praten nu met elkaar: Lufthansa, de Belgische overheid, Brussels Airlines. We zijn nog altijd in volle onderhandeling, dus kunnen we daarover geen details geven. Alleen de werknemers bleven nog in het ongewisse. En wij moeten uiteraard met hen een akkoord bereiken. Een goed, voldragen akkoord kan je niet in één week bereiken. We wilden een einde maken aan die knagende onzekerheid bij onze werknemers. Ze hadden al weken veel vragen. De stilte leidde enkel tot meer stress. De overgrote meerderheid van het personeel zit bovendien al in tijdelijke technische werkloosheid. We willen driekwart van de banen redden."In voltijdse aantallen had Brussels Airlines vorig jaar 3750 werknemers. In werkelijkheid zijn er 4200 mensen aan het werk, omdat bijvoorbeeld het cabinepersoneel in variabele stelsels werkt. Als een kwart van het bestand wordt geschrapt, gaat het om circa 1000 jobs. Daarmee zou Brussels Airlines weer op het niveau komen van 2010 (toen 2845 voltijdse aantallen).Ook elders in de luchtvaart regent het ontslagen: British Airways (12.000), Ryanair (3000), Icelandair (2000). "Onze ontslagen zijn dus in lijn met wat bij andere luchtvaartmaatschappijen gebeurt. De internationale luchtvaartmaatschappij IATA zag vier vijfde van het vliegverkeer wegvallen als gevolg van de coronacrisis", zegt Etienne Davignon, bestuurder bij Brussels Airlines. "We moeten een bodem leggen, waarop we dan opnieuw kunnen beginnen te groeien. Er is één, fors, herstructureringsplan, en daar blijft het bij."De vloot krimpt van 54 naar 38 toestellen. Vooral in de vakantiebestemmingen van het vroegere Thomas Cook zou worden geschrapt. De vluchten over lange afstand blijven relatief gespaard, maar de frequenties naar Afrika en de Verenigde Staten zouden dalen. Vooral de oudste en meest vervuilende toestellen zouden verdwijnen. "Nog niet alle te schrappen bestemmingen zijn bekend, er zijn nog enkele opties open", verduidelijkt woordvoerder Kim Daenen. "We hebben de inkrimping van de capaciteit vandaag ook nog niet uitgedrukt in zetelcapaciteit. We weten nog niet exact welke toestellen uit de vloot verdwijnen."Paul Buekenhout, ACV-secretaris voor de luchtvaartmaatschappijen, is concreter: twee intercontinentale bestemmingen verdwijnen, 22 in Europa. "Onze vluchten naar Afrika blijven een centrale rol spelen", benadrukt Etienne Davignon. "Alleen weten we uiteraard niet wanneer we weer kunnen beginnen te vliegen naar het continent."Vrijdag 15 mei is er opnieuw een ondernemingsraad. De directie wil eind mei een akkoord hebben. Vakbondsman Paul Buekenhout is daar niet zo zeker van. "In voltijdse aantallen spreken we wellicht over 800 werknemers die kunnen verdwijnen. Dat kan deels worden opgevangen door minder uren te werken, loopbaanonderbrekingen. Oudere werknemers, vanaf 59 jaar, komen in aanmerking voor het SWT-stelsel. Bovendien zal het personeel loon moeten inleveren. Er is daartoe bereidheid bij het personeel, maar we zullen nog moeten zien hoe ver die inspanningen moeten gaan." Hoeveel de herstructurering zou kosten, werd nog niet gemeld.Hoe diep de coronacrisis snijdt liet Carsten Spohr, CEO van Lufthansa, ook al optekenen tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders vorige week dinsdag. "We vechten voor de toekomst van onze 138.000 werknemers. We willen er zoveel mogelijk aan boord houden. In 2019 vervoerden we gemiddeld 350.000 passagiers per dag. Vandaag nog 3000. We zitten weer aan het daggemiddelde van 1955. Alleen de vrachtactiviteiten blijven goed draaien".Van de vloot van 760 vliegtuigen van de Duitse groep staan er 700 aan de grond. Per uur lijdt de groep een verlies van 1 miljoen euro. Ook Carsten Spohr verwacht dat de vliegmarkt pas in 2023 zal zijn hersteld, en dan nog op een laag niveau.In totaal verdwijnen 100 vliegtuigen uit de vloot. "Daarmee hebben we 10.000 werknemers te veel. We willen zoveel mogelijk ontslagen vermijden. We zullen het deels opvangen met meer deeltijds werk." In de groep zijn Austrian Airlines en Brussels Airlines, beide al langer kwakkeldochters, het zwaarst getroffen. Beide hebben al hun vliegactiviteiten gestaakt. Spohr zei vorige week dat bij de twee ook het zwaarst zal worden gesaneerd.