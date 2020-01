Leslie Cottenjé over de groeiplannen van techbedrijf Hello Customer: 'Tegen de grenzen aanduwen is het liefste wat ik doe'

Hello Customer, het jonge techbedrijf van Leslie Cottenjé is begonnen aan zijn internationale doorbraak. "2019 was een speedbootjaar. Het is heel leuk als je met een speedboot vaart, maar als je dat heel lang moet doen, begint het ook pijn te doen."

LESLIE COTTENJÉ "Het was een jaar van heel veel succes, maar ook van heel veel zoeken." © Jonas Lampens

Hello Customer is het tweede bedrijf dat dertiger Leslie Cottenjé te water liet. De linguïste richtte eerst Pureplexity mee op. Dat bedrijf helpt ondernemingen te luisteren naar hun klanten, met als doel hun omzet te verhogen. Hello Customer, dat ontstond in 2014, kun je zien als een logisch vervolg op Pureplexity, maar dan met een stevige injectie technologie: het bouwde een platform dat het luisteren naar de feedback van klanten automatiseert. Het doet dat met algoritmes die gebruikmaken van artificiële intelligentie.



