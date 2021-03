Het IT-bedrijf Lansweeper, de AI-specialist Skyhaus en de veggiepionier Greenway Foods zijn door Trends uitgeroepen tot de Ambassadeurs van de Oost-Vlaamse Gazellen. APF Autoparts, actief in auto-onderdelen, is als snelste groeier van de afgelopen twintig jaar bekroond tot Supergazelle.

De redactie van Trends detecteert elk jaar de snelst groeiende bedrijven van het land. De snelle groeiers die de rangschikking halen, mogen zich Trends Gazelle noemen. De traditie is dit jaar aan haar twintigste editie toe. Als de coronamaatregelen het toelaten, vieren we dat met een feestelijk evenement op 30 september in Brussel.

Deze week is het de beurt aan de provincie Oost-Vlaanderen. De rangschikking kunt u bekijken in het kader onderaan. We sluiten de cyclus af op 21 april met de rangschikking van de snelste groeiers van Vlaanderen.

Uitleg over de methodologie vindt u bij de rangschikking van de Trends Gazellen in het kader onderaan. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1.

Maar het bedrijf aan de top van de rangschikking is niet altijd de winnaar of Ambassadeur. Voor die eretitel gelden bijkomende criteria. Zo moet het bedrijf operationeel onafhankelijk zijn en mag het geen dochter van een buitenlandse onderneming zijn.

Ambassadeur grote bedrijven: Lansweeper

Net zoals vorig jaar is Bleckmann België de snelste groeier van de grote bedrijven in Oost-Vlaanderen. De logistieke partner van heel wat internationale mode- en lifestylemerken is onderdeel van de Turkse Netlog Logistics Group en als dochter van een buitenlands moederbedrijf komt het niet in aanmerking voor de Ambassadeurstitel. Die gaat naar het IT-bedrijf Lansweeper uit Dendermonde.

"Veel bedrijven weten niet exact hoeveel toestellen verbonden zijn met het bedrijfsnetwerk of hoeveel er toegang hebben tot bedrijfsmiddelen via een thuisnetwerk. Dat betekent een enorm risico voor de veiligheid. Denk maar aan diefstal van gegevens of malware- en ransomware-aanvallen", legt CEO Dave Goossens uit. "Veiligheid begint bij het in kaart brengen van de IT-omgeving van de organisatie. Dat doet Lansweeper al meer dan vijftien jaar." De jongste jaren kende het bedrijf een razendsnelle groei. Het ging van vijf werknemers in 2015 naar meer dan 150 in 2021. In die periode steeg de omzet met bijna 250 procent.

Het businessmodel van Lansweeper is gebaseerd op recurrente inkomsten. "De klantengetrouwheid bedraagt bijna 95 procent. We zijn heel winstgevend, waardoor we kunnen streven naar een optimaal evenwicht tussen marge en groei. We zijn van plan om samen met Dovesco van Lansweeper een blijvend Belgisch succesverhaal te maken", zegt Goossens.

Ambassadeur middelgrote bedrijven: Skyhaus

Bij de middelgrote ondernemingen voert Skyhaus de ranking aan. Het Gentse technologiebedrijf koestert de ambitie om uit te groeien tot een Europese referentie in artificiële intelligentie. Skyhaus is de koepel boven enkele jonge bedrijfjes die werken met artificiële intelligentie en machine learning. ML6 is daarvan het bekendste. "We helpen onze klanten met strategisch en managementadvies op het gebied van artificiële intelligentie, data en machine learning. Daarnaast bouwen we ook technologische oplossingen op maat. We profileren ons als een strategische partner die samen met de klant innoveert en disrupteert", zegt CEO Nicolas Deruytter, die het bedrijf in 2013 oprichtte.

Het bedrijf zette jaar na jaar straffe groeicijfers neer. Deloitte nomineerde ML6 vorig jaar voor de Technology Fast 50, de snelst groeiende vijftig technologiebedrijven van ons land. Corona betekende een kleine rem op de groei, maar omdat ML6 in heel wat sectoren actief is, viel de impact best mee. Het groeibedrijf telt zo'n honderd werknemers, van wie er zeventig aan de slag zijn in het hoofdkantoor aan het Gentse Sint-Pietersstation. ML6 heeft ook kantoren in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. "De uitdaging voor de toekomst is keuzes maken. We hebben geen onbeperkte middelen en de snelle groei zet druk op de organisatie en het businessmodel", ervaart Deruytter.

Ambassadeur kleine bedrijven: Greenway Foods

K&M Company uit Lokeren staat op de eerste plaats bij de kleine bedrijven. Zaakvoerder Mehmet Guzel bedankte echter voor de eer, net als de mensen van Bouwmeester De Clercq uit Deinze. Op die manier komt de trofee in handen van Paul Florizoone en Cédric Hanet die al twintig jaar met succes werken aan de uitbouw van het merk Greenway in de vegetarische voeding. Na de instap van Jan Haspeslagh (ex-CEO van Ardo) is het bedrijf helemaal klaar voor de toekomst. "Het doel is om in twee jaar van Greenway hét veganistisch merk in België te maken. Daarna koesteren we Europese ambities", zegt medezaakvoerder Hanet.

Het bedrijf verdeelt zijn producten via twee kanalen: eigen restaurants en festivalcatering (Greenway Foods) en retail en foodservice (Delifresh). "We openden ons eerste restaurant in Gent, een compacte stad met een bevolking die met open blik naar alternatieve levenskeuzes kijkt. Daarna volgden Leuven, Antwerpen en Brussel", vertelt Cédric Hanet. "Daarnaast willen we onze plantaardige voedingsproducten promoten bij restaurantketens en grootkeukens van bijvoorbeeld ziekenhuizen en scholen." Greenway werkt al samen met Ellis Gourmet Burger. In het coronajaar 2020 bewees die strategie haar meerwaarde. De horeca moest verplicht de deuren sluiten, maar de retail liet wel een mooie groei optekenen. "De totale impact was wel negatief", geeft Hanet toe. "Dit jaar hopen we een grote sprong voorwaarts te maken en mikken we op een omzet van 6 miljoen euro."

Supergazelle: APF Autoparts

Het snelst groeiende bedrijf van de afgelopen twintig jaar in Oost-Vlaanderen is APF Autoparts in Geraardsbergen. APF is gespecialiseerd in de wereldwijde distributie van auto-onderdelen aan koetswerkbedrijven en onafhankelijke garages. Tegen eind dit jaar hoopt CEO Jürgen Sonck de nieuwbouw van APF Autoparts langs de N42 in Zottegem in gebruik te nemen. "Door de snelle groei van de voorbije jaren was de site in Geraardsbergen veel te klein geworden. Op de nieuwe locatie beschikken we binnenkort over een opslagcapaciteit van 15.000 vierkante meter. Daardoor zullen we veel efficiënter kunnen werken." Vandaag bestaat het assortiment uit 8 miljoen onderdelen van 46 autofabrikanten.

APF Autoparts is actief in 35 landen, de export is goed voor 75 procent van de omzet. In de internationale sector van de auto-onderdelen is er een belangrijke consolidatiegolf aan de gang. Ook Jürgen Sonck kreeg al geïnteresseerde partijen over de vloer. "APF Autoparts realiseert een omzet van 60 miljoen euro. Daarmee is het één van de laatste spelers op dit niveau die nog op eigen benen staat. We willen graag nog een tijdje doorgaan", klinkt het.

