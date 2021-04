Koetswerkbedrijven en onafhankelijke garages van over de hele wereld kopen al jaren onderdelen bij APF Autoparts. Het Oost-Vlaamse bedrijf hoopt dit jaar te verhuizen naar Zottegem. "Daar kunnen we nog efficiënter werken", zegt oprichter Jürgen Sonck.

Tegen eind dit jaar hoopt CEO Jürgen Sonck de nieuwbouw van APF Autoparts langs de N42 in Zottegem in gebruik te nemen. "Door de snelle groei van de voorbije jaren was de site in Geraardsbergen veel te klein geworden. Op de nieuwe locatie beschikken we binnenkort over een opslagcapaciteit van 15.000 vierkante meter. Daardoor kunnen we veel efficiënter werken. We zullen nog meer courante stukken op voorraad houden, waardoor we onze klanten een betere service kunnen bieden."

IT is cruciale factor

Jürgen Sonck begon zijn activiteiten in zijn garage. Rond de eeuwwisseling legde hij zich aanvankelijk toe op de distributie van auto-onderdelen van Aziatische automerken. In die niche was de concurrentie minder groot. Later verruimde hij het aanbod met onderdelen van Europese topmerken als Mercedes, BMW en Volkswagen. Vandaag bestaat het assortiment uit maar liefst 8 miljoen onderdelen van 46 autofabrikanten.

Die verruiming beschouwt Jürgen Sonck als de belangrijkste mijlpaal in de geschiedenis van APF Autoparts. Tot voor vijf jaar bestond het assortiment exclusief uit OEM-onderdelen ( original equipment manufacturer), maar de jongste vijf jaar legt het bedrijf zich ook meer en meer toe op de kwalitatief evenwaardige OES-onderdelen ( original equipment supplied).

Klanten van APF Autoparts zijn in de eerste plaats koetswerkbedrijven en onafhankelijke garagehouders. Al vrij snel zette Jürgen Sonck de stap naar de buurlanden. Nu is hij actief in 35 landen, tot in Singapore en China. De export is goed voor 75 procent van de omzet.

Een cruciale voorwaarde om snel te kunnen groeien op de automarkt is een intelligent opzoek- en communicatieplatform. De voorbije jaren heeft APF Autoparts heel wat geïnvesteerd in IT. "Zelfs voor professionals is het niet altijd even makkelijk de juiste onderdelen te vinden in het enorme aanbod. Daarom hebben wij geïnvesteerd in een platform waarop de klant de correcte onderdelen kan opzoeken op basis van het chassisnummer van de auto. Op die manier kan hij al veel fouten en tijdverlies uitsluiten", legt Sonck uit.

Consolidatiegolf

In de internationale sector van de auto-onderdelen is een belangrijke consolidatiegolf aan de gang. Ook Jürgen Sonck kreeg al geïnteresseerde partijen over de vloer. "APF Autoparts draait een omzet van 60 miljoen euro. Daarmee is het een van de laatste spelers op dit niveau die nog op eigen benen staan. We willen graag nog een tijdje doorgaan", zegt hij.

De Trends Gazellen bestaan twintig jaar. Naar aanleiding van die verjaardag wordt dit jaar een Supergazelle geselecteerd. Dat bedrijf is de snelste groeier van de afgelopen twintig jaar.

