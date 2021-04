De instap van de private-equityspeler Dovesco in Lansweeper betekende niet alleen het begin van de professionalisering, maar was ook het startschot van een groeispurt. Het Dendermondse softwarebedrijf is uitgegroeid tot een wereldspeler in zijn niche.

De voorbije jaren sleepte Lansweeper al heel wat nominaties in de wacht, onder meer voor de Leeuw van de Export (2017 en 2020) en de Prijs van de Vlaamse Regering voor de Scale-up van het Jaar (2019). Dit jaar is het softwarebedrijf in Dendermonde de Trends Gazellen Ambassadeur bij de grote bedrijven in Oost-Vlaanderen.

'Discover your IT' is de baseline van het technologiebedrijf. "Veel bedrijven weten niet exact hoeveel toestellen verbonden zijn met het bedrijfsnetwerk of hoeveel er toegang hebben tot bedrijfsmiddelen via een thuisnetwerk. Dat vormt een enorm risico voor de veiligheid. Denk maar aan diefstal van gegevens of malware- en ransomwareaanvallen", legt CEO Dave Goossens uit. "Veiligheid begint bij het in kaart brengen van de IT-omgeving van de organisatie. Dat doet Lansweeper al meer dan vijftien jaar."

De jongste jaren is het bedrijf razendsnel gegroeid. Het ging van 5 werknemers in 2015 naar meer dan 150 in 2021. In die periode steeg de omzet met bijna 250 procent.

Ruwe diamant

Geert Moernaut stond aan de basis van het bedrijf. Hij ontwikkelde in 2004 een programma om netwerken te analyseren. Aanvankelijk bood hij die tool online gratis aan, maar de interesse bleek zo groot dat het hobbyproject al snel een bedrijf werd.

Dovesco, de private-equitypoot van de DOMO Investment Group, stapte in 2018 in als onderdeel van een managementbuy-out. "Lansweeper was een ruwe diamant. De naamsbekendheid was beperkt tot een doelgroep van gespecialiseerde IT'ers. Er zat veel meer potentieel in de unieke technologie. We hebben eerst aan het product gesleuteld, want dat was nog niet klaar voor de grote bedrijven. Daarnaast hebben we zwaar geïnvesteerd in ons verkoopteam. In Europa en de Verenigde Staten hebben we nu zo'n twintig verkopers", zegt Dave Goossens. "In 2019 en in het coronajaar 2020 groeide de omzet met meer dan 50 procent." Dagelijks scant Lansweeper meer dan 85 miljoen toestellen bij 25.000 klanten in 130 landen. Op de klantenlijst staan niet alleen indrukwekkende bedrijven zoals Mercedes-Benz, FC Barcelona, IBM en Samsung, maar ook overheden, universiteiten en zelfs de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

Lansweeper focust in de eerste plaats op organische groei. "We hebben geen actieve overnamestrategie, maar als er zich een kans voordoet, zullen we die niet laten liggen. Zeker als we ons technologisch kunnen versterken", vertelt Dave Goossens. In het najaar van 2020 nam Lansweeper zijn Italiaanse sectorgenoot Fing over. "Het was de perfecte match. Onze technologie is 100 procent complementair", zegt Goossens. "Fing is gespecialiseerd in mobiele applicaties en in het internet der dingen. Dat is heel interessant voor de nabije toekomst, want de verwachting is dat er tegen 2025 wereldwijd maar liefst 40 miljard apparaten met elkaar zullen zijn verbonden. Voor elk nieuw apparaat dat wordt toegevoegd aan het netwerk is het noodzakelijk nieuwe zwakke plekken te identificeren en te beheren." Lansweeper heeft die overname met eigen middelen gefinancierd.

Recurrente inkomsten

Snel groeien betekent ook veel nieuwe mensen aanwerven. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt valt dat voor Lansweeper vrij goed mee. "We zijn actief op verschillende locaties. Dat is een voordeel", zegt Dave Goossens. "Zo hebben we een centrum voor onderzoek en ontwikkeling in het Spaanse Alicante. Daar is het net iets eenvoudiger om een software-ontwikkelaar aan te werven. In de Verenigde Staten hebben we twee verkoopkantoren, in Austin en Seattle. Daar kun je in enkele dagen tien verkopers aanwerven. In België ben je daar enkele maanden mee bezig."

Toch zweren de aandeelhouders bij België als het hoofdkwartier van het bedrijf. "Het is niet de bedoeling vroeg of laat te verhuizen. De unieke kennis zit verankerd in Dendermonde", aldus Goossens. "Ons businessmodel is gebaseerd op recurrente inkomsten. De klantengetrouwheid bedraagt bijna 95 procent. We zijn heel winstgevend, waardoor we kunnen streven naar een optimaal evenwicht tussen marge en groei. We zijn van plan om samen met Dovesco van Lansweeper een blijvend Belgisch succes te maken."

