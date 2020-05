De investeringsmaatschappij Gimv sloot het boekjaar af met rode cijfers, maar ook met 368 miljoen aan cash, genoeg om de eigen bedrijven te stutten en om overnames te doen. De grote onbekende is de duur van de economische crisis.

De stevige coronaduik van de beurskoersen duwde het jaarresultaat van Gimv flink in het rood. De investeringsmaatschappij incasseerde over het boekjaar 2019-2020 weliswaar 83,3 miljoen euro aan intresten, dividenden en vooral meerwaarden op verkochte participaties. Maar het effect van de beurscorrectie op de waarde van de portefeuille zorgde uiteindelijk voor een nettoverlies van 152 miljoen euro. Een jaar eerder boekte Gimv nog een nettowinst van 112 miljoen euro.Gimv investeerde in totaal 205 miljoen euro, waarvan 89 miljoen in zes nieuwe bedrijven. De rest ging vooral naar overnames door de portefuillebedrijven, bijvoorbeeld de overname van KPN Consulting door het ICT-bedrijf Cegeka. Er gingen ook zes bedrijven de deur uit, voor een totaalbedrag van 179 miljoen euro. Gimv eindigde het boekjaar met 53 bedrijven in de portefeuille, met een totaalwaarde van net boven 1 miljard euro, of 1017 miljoen euro, een daling van 6 procent tegenover een jaar eerder.Ondanks het nettoverlies keert Gimv een keuzedividend uit van 2,5 euro bruto, mits de algemene vergadering dat goedkeurt in juni. "Door de uitzonderlijke omstandigheden hadden we gemakkelijk kunnen beslissen om geen dividend uit te keren", aldus CEO Koen Dejonckheere bij een telefonische toelichting van de resultaten. "Een stabiel dividend blijft ons doel. Ook tijdens de financiële crisis hebben we ons dividend gehandhaafd. En komen er mooie tijden, dan zal je geen spectaculaire stijging van ons dividend zien."Gimv heeft een oorlogskas van 368 miljoen euro, waarvan 250 miljoen dankzij een obligatie-uitgifte. Het geld kan dienen om de portefeuillebedrijven door de coronacrisis te loodsen. Voor de helft van zijn bedrijven verwacht Gimv een matige impact van de crisis, een tiende krijgt het hard te verduren. Gimv meent geld genoeg geld te houden voor nieuwe overnames. De crisis biedt daartoe een unieke kans. "De koper krijgt het opnieuw voor het zeggen op de overnamemarkt", aldus Dejonckheere.De koopjesjacht zal beginnen na de zomer, wanneer er beter zicht is op de bedrijfsresultaten. "Vanaf dan zullen bedrijven zich afvragen of ze hun kapitaal moeten versterken", aldus Dejonckheere. "De steunmaatregelen van de overheid, zoals de tijdelijke werkloosheid en het uitstel van RSZ-betalingen, helpen om de liquiditeitsproblemen van de bedrijven op te vangen. Maar het probleem zal verschuiven van liquiditeit naar solvabiliteit. Want de zogenoemde bazooka werkt niet. Dat zijn de overbruggingskredieten met staatswaarborg op maximaal twaalf maanden. De crisis zal veel langer duren. Veel bedrijven zullen op zoek moeten naar financiering op lange termijn."Het pad zal niet over rozen gaan, volgens Dejonckheere. "Het economische dieptepunt moet nog komen. De grote onbekende is: keert de klant terug? De prille fase van de heropstart voelt plezierig aan. Mijn kapper is vorige maandagmorgen om 00.00 uur gestart. Veel bedrijven werken dringende orders af. Maar wat deze zomer? Zullen er dan nog orders komen?"Een bedrijf zonder klanten botst tegen een muur van kosten aan, met alle gevolgen van dien, aldus Dejonckheere. "Een omzetdaling van 10 procent betekent al gauw een duik van de operationele kasstroom van 20 à 30 procent, zodat er weinig of geen nettowinst overblijft. De bedrijfsresultaten zullen bloedrood kleuren op 30 juni. Het negatieve nieuws zal binnenstromen tot Pasen 2021. Hopelijk is dan het slechtste voorbij."