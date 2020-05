Bank-verzekeraar KBC heeft in het eerste kwartaal 5 miljoen euro verlies geboekt, een gevolg van de coronacrisis en de bankentaksen.

KBC, dat in het eerste kwartaal van 2020 een nettoverlies van 5 miljoen euro boekte, wordt net als de volledige bankensector blootgesteld aan kredieten van bedrijven en particulieren die door de crisis in moeilijkheden raken. In het eerste kwartaal boekte de groep 121 miljoen euro provisies voor kredieten, waarvan 43 miljoen euro al verband houdt met de pandemie.

In het eerste kwartaal speelde corona nog maar een beperkte rol, omdat de 'lockdown' pas in de tweede helft van maart begon. De impact darvan zal dus nog toenemen. Zo schat KBC op dit moment dat het dit jaar ongeveer 1,1 miljard euro waardeverminderingen zal moeten boeken. Maar dat is een 'basisscenario', luidt het. Afhankelijk van onder meer de 'duur en diepte' van de economische neergang kan het in een pessimistisch scenario oplopen tot 1,6 miljard euro.

Dat de groep netto 5 miljoen euro verlies heeft geboekt in de eerste drie maanden van het jaar, tegen 430 miljoen euro winst in hetzelfde kwartaal vorig jaar, heeft volgens CEO Johan Thijs vooral te maken met het coronavirus, maar ook met de bankentaksen die voor het grootste deel in het eerste kwartaal in de boeken worden genoteerd.

CEO Johan Thijs wijst op de sterke solvabiliteits- en liquiditeitspositie van KBC, die ruim boven die minimumvereisten ligt. 'We zijn bijzonder tevreden dat het harde werk van de afgelopen jaren zijn vruchten heeft afgeworpen en onze groep sterk en gezond heeft gemaakt. Als gevolg daarvan stellen onze huidige kapitaal- en liquiditeitsbuffers ons in staat om de uitdagingen van vandaag met vertrouwen tegemoet te treden', zegt hij.

Na de bekendmaking van de kwartaalcijfers daalde het KBC-aandeel op Euronext Brussel donderdagmorgen met 7 procent. Omstreeks 11 uur noteert het aandeel 7,8 procent lager tot 40,83 euro.

KBC, dat in het eerste kwartaal van 2020 een nettoverlies van 5 miljoen euro boekte, wordt net als de volledige bankensector blootgesteld aan kredieten van bedrijven en particulieren die door de crisis in moeilijkheden raken. In het eerste kwartaal boekte de groep 121 miljoen euro provisies voor kredieten, waarvan 43 miljoen euro al verband houdt met de pandemie. In het eerste kwartaal speelde corona nog maar een beperkte rol, omdat de 'lockdown' pas in de tweede helft van maart begon. De impact darvan zal dus nog toenemen. Zo schat KBC op dit moment dat het dit jaar ongeveer 1,1 miljard euro waardeverminderingen zal moeten boeken. Maar dat is een 'basisscenario', luidt het. Afhankelijk van onder meer de 'duur en diepte' van de economische neergang kan het in een pessimistisch scenario oplopen tot 1,6 miljard euro. Dat de groep netto 5 miljoen euro verlies heeft geboekt in de eerste drie maanden van het jaar, tegen 430 miljoen euro winst in hetzelfde kwartaal vorig jaar, heeft volgens CEO Johan Thijs vooral te maken met het coronavirus, maar ook met de bankentaksen die voor het grootste deel in het eerste kwartaal in de boeken worden genoteerd. CEO Johan Thijs wijst op de sterke solvabiliteits- en liquiditeitspositie van KBC, die ruim boven die minimumvereisten ligt. 'We zijn bijzonder tevreden dat het harde werk van de afgelopen jaren zijn vruchten heeft afgeworpen en onze groep sterk en gezond heeft gemaakt. Als gevolg daarvan stellen onze huidige kapitaal- en liquiditeitsbuffers ons in staat om de uitdagingen van vandaag met vertrouwen tegemoet te treden', zegt hij. Na de bekendmaking van de kwartaalcijfers daalde het KBC-aandeel op Euronext Brussel donderdagmorgen met 7 procent. Omstreeks 11 uur noteert het aandeel 7,8 procent lager tot 40,83 euro.