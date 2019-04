Juliet Anammah (CEO Jumia Nigeria): 'Deze vierde industriële revolutie mogen we absoluut niet missen'

Heel wat technologische groeibedrijven trekken of trokken zopas naar de beurs - denk aan Lyft, Uber en Pinterest. Sinds 12 april is het Nigeriaanse Jumia het eerste techgroeibedrijf uit Afrika met een notering op de New York Stock Exchange. Juliet Anammah, CEO Jumia Nigeria, praat over het Afrikaanse antwoord op Amazon en Alibaba.

Juliet Anammah © reuters