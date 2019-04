De Nigeriaanse start-upscene floreert: 'Digitalisering is de poort om de Afrikaanse economie te transformeren'

Het succes van de onlinemarktplaats Jumia is te danken aan de start-upecosystemen die de jongste jaren in Lagos en elders in Afrika in sneltempo zijn ontstaan. In de Nigeriaanse stad alleen al zijn er meer dan duizend start-ups.

Jumia is het Afrikaanse antwoord op het Amerikaanse Amazon of het Chinese Alibaba. Het is een onlinemarktplaats waar mensen in veertien Afrikaanse landen producten kunnen bestellen. Vorig jaar kochten miljoenen klanten 13 miljoen pakjes met smartphones, kleren of tv's, bestelden ze pizza's of boekten ze vluchten. Om te betalen kunnen ze gebruikmaken van de betaalmogelijkheden van JumiaPay, de betaalapp die de Nigeriaanse techstart-up in 2017 heeft gelanceerd. Jumia ontwikkelde ook een rist logistieke diensten om de pakjes snel te leveren. De laatste kilometers worden vaak achterop op een brommertje afgelegd. Jumia heeft 5000 mensen in dienst, van wie 1000 in Lagos. De metropool is niet de hoofdstad, maar met officieel 21 miljoen inwoners het economische hart van Nigeria. Het bedrijf, dat zijn omzet in 2017 zag stijgen tot 94 miljoen euro, vroeg vorige maand een beursnotering aan op de New York Stock Exchange. Een van de eerste investeerders in Jumia was het Duitse Rocket Internet, bekend van Zalando. Jumia haalde volgens de technologiesite Techcrunch inmiddels 768 miljoen dollar kapitaal op. De grootste kapitaalronde kwam er in 2016. Toen investeerden zes partijen - onder meer Rocket, Axa en Goldman Sachs - in totaal 360 miljoen dollar. De Nederlandse handelsinformatiesite Dealroom.co schat dat die investering Jumia een waardering gaf van meer dan een miljard dollar. Dat maakt van het bedrijf een van de weinige Afrikaanse eenhoorns, techstart-ups met een waardering van meer dan een miljard dollar.

...