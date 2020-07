Het nieuwe fonds Industrya haalde 42 miljoen euro op om de komende tien jaar te investeren in een vijftigtal start-ups. De Luikse groep John Cockerill richtte Industrya op samen met vier publieke organisaties, waaronder LRM.

De groep John Cockerill heeft een onuitgegeven alliantie tussen publieke en privéorganisaties op poten heeft gezet. Het nieuwe investeringsfonds Industrya verenigt de industriële onderneming met uitvalsbasis in Seraing en vier publieke investeringsmaatschappijen. Het gaat om de Waalse investeringsmaatschappijen SRIW, SRIW, Noshaq (het vroegere Meusinvest) en het Limburgse investeringsfonds LRM.

De vier fondsen leggen elk 5 miljoen euro in. John Cockerill investeert 22 miljoen. Samen maakt dat dus een fonds van 42 miljoen euro om start-ups en scale-ups te steunen. Industrya wil innovatieve industriële projecten ondersteunen. Projecten van Belgische beginnende start-ups en de al rijpere scale-ups krijgen prioriteit, maar het fonds zegt zich niet te ontzeggen ook over de grenzen te kijken. Het gaat dan vooral om Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland.

Industrie 4.0

Het fonds kijkt vooral naar projecten die te maken hebben met hoe de industrie in brede zin zich zal ontwikkelen. Denk aan technologie voor nieuwe materialen, voor de energietransitie zoals zonnepanelen, waterstof en mobiliteit, en voor nieuwe productiemethodes met behulp van modelvorming, artificiële intelligentie of big data. John Cockerill, dat 6000 medewerkers telt in 23 landen en 1,2 miljard euro omzet draait, heeft op die gebieden veel kennis te bieden.

"John Cockerill brengt zijn industriële expertise en zijn toegang tot de markt in. Onze partners voegen daar hun financiële kennis en expertise over fondsbeheer aan toe", zegt Gildino Tavares, de CEO van Industrya. De enige activiteit waar Industrya zich niet mee zal inlaten, is defensie. "Er zijn aanzienlijke drempels als je die markt wil betreden en bovendien is het een markt die veel cash vergt", legt Tavares uit.

Industrya heeft een incubator voor de prilste projecten en de partners stellen co-workingruimte en begeleiding ter beschikking van de start-ups, maar het is niet de bedoeling te investeren in bedrijven die zich nog in de opstartfase van idee tot bedrijf bevinden. Het fonds zoekt naar participaties in ondernemingen die die fase al voorbij zijn. "We zoeken start-ups die al klanten hebben en die op weg zijn naar rendabiliteit. We zoeken ook scale-ups die naar de volgende fase willen gaan, zoals internationalisering", zegt Gildino Tavares.

Industrya zal altijd minderheidsbelangen nemen in de bedrijven waarin het investeert en wil voor elke investering samenwerken met co-investeerders. Industrya gaat uit van een maximum van 2 miljoen euro per bedrijf, "behalve voor start-ups met heel veel potentieel", voegt Gildino Tavares eraan toe. De eerste juryvergadering om te beslissen over de eerste investering vindt plaats in september. Industrya wil 30 tot 50 start-ups en scale-ups ondersteunen in een periode van tien jaar.

