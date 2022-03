De koers van KBC staat ook maandag weer onder zware druk. "De sancties tegen Rusland zullen een indirecte impact hebben op onze activiteiten in Centraal- en Oost-Europa", geeft CEO Johan Thijs toe. "Maar het is te vroeg om in te schatten hoe groot die zal zijn." Drie vragen.



...

JOHAN THIJS. "De onzekerheid over de situatie in Oekraïne veroorzaakt een grote turbulentie op de financiële markten. Alle banken zijn daarvan het slachtoffer. KBC is hard getroffen, omdat het tot drie weken geleden een van de duurste bankaandelen in Europa was. Het noteerde toen boven onze boekwaarde. Die premie zijn we nu kwijt. Maar onze koers is in verhouding tot de boekwaarde nog altijd hoger dan die van sectorgenoten. Banken zoals Raiffeisen Bank International, Société Générale, Unicredit, ING en Commerzbank zijn de grootste slachtoffers, omdat zij een directe blootstelling aan Rusland en Russische bedrijven hebben."THIJS. "Onze rechtstreekse blootstelling stelt nauwelijks iets voor: 0 euro aan Oekraïne en 50 miljoen euro aan Rusland. De indirecte blootstelling is nog niet in te schatten. Het gaat bijvoorbeeld om leningen die we toekenden aan bedrijven die handel drijven met Rusland. KBC heeft activiteiten in Tsjechië, Bulgarije, Hongarije en Slowakije. Je mag verwachten dat die landen meer zaken doen met Oekraïne en Rusland dan België. Maar de impact van de sancties is moeilijk te becijferen, omdat ze zich nu pas kristalliseren in handelsbelemmeringen. Bovendien moet je voor een goede inschatting de hele import- en exportketen van een onderneming in kaart brengen. Daar zijn we momenteel mee bezig, net zoals alle banken."THIJS. "Het is heus niet omdat een bedrijf 20 procent van zijn omzet verliest, dat het failliet gaat of zijn lening niet meer kan afbetalen. Voor wat het waard is: de Tsjechische Nationale Bank schat dat de crisis in Oekraïne de groei van het bbp met 100 tot 150 basispunten zal drukken. De economie zal dus nog altijd groeien, maar minder dan gedacht. KBC heeft bovendien een heel sterke kapitaalpositie. Wij zijn een van de beste gekapitaliseerde banken van Europa. En we hebben nog altijd een buffer van bijna 300 miljoen euro aan niet-gebruikte covid-provisies achter de hand. Die kunnen we, indien nodig, inzetten om de gevolgen van deze crisis in Oost-Europa op te vangen."