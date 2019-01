Johan Thijs (CEO KBC Groep) is Trends Manager van het Jaar

'De jury prijst Johan Thijs voor de transformatie die hij sinds zijn aantreden in 2012 gerealiseerd heeft bij KBC', zegt Luc Vandewalle, de juryvoorzitter van Manager van het Jaar. 'Onder zijn leiding is KBC Groep de voorbije jaren uitgegroeid tot één van de best gekapitaliseerde en meest rendabele financiële instellingen van Europa.'

Nochtans was de erfenis zwaar. Na de financiële crisis van 2008 moest KBC fors afschrijven op complexe financiële producten zoals de beruchte CDO's. De federale en de Vlaamse overheid kwamen met geld over de brug om de bank-verzekeraar te redden. 'KBC bleef niet bij de pakken zitten', stipt Vandewalle aan. 'De bank bouwde haar balans af, zette activiteiten stop, verkocht filialen en herstructureerde haar organisatie. In 2015, vijf jaar eerder dan voorzien, kon de groep de gekregen overheidssteun volledig terugbetalen.'

Bank van de toekomst

CEO Johan Thijs onderscheidt zich volgens de juryvoorzitter ook door zijn scherpe strategische visie op de bank van de toekomst: 'Thijs bereidde KBC Groep voor op de technologische revolutie en het veranderende consumentengedrag door anderhalf miljard euro te investeren in de digitalisering. Daar plukt ze nu al de vruchten van.' De bank kreeg recent een prima rapport van het Franse bureau D-Rating voor zijn digitaal aanbod en de bijbehorende klantenervaring.

In een interview in Trends beklemtoont Johan Thijs vooral de nieuwe bedrijfscultuur die hij bij KBC introduceerde. Die focust op de klant en de maatschappelijke rol van de bank. Intern heeft dit gezorgd voor wat Thijs 'een blauwe revolutie' noemt (naar analogie met de bedrijfskleuren van KBC): 'Na 2008 hadden sommige werknemers hun vertrouwen in de leiding van de bank en hun beroepsfierheid verloren. Vandaag zijn de mensen weer trots dat ze voor KBC werken. Er is een gevoel van samenhorigheid dat mij als CEO een enorme boost geeft. Want het betekent dat alle neuzen in dezelfde richting staan, waardoor we veel gemakkelijker over de entiteiten en landen heen kunnen samenwerken.'

Respect

Thijs staat bekend voor zijn enorme werkkracht en die heeft hij van zijn ouders, vertelt hij in Trends: 'Mijn vader en moeder hebben hun hele leven keihard gewerkt om hun kinderen een betere toekomst te bieden. Ik heb een grenzeloos respect voor mijn ouders. Ze zijn helaas allebei al gestorven. Ze hebben me opgevoed met de waarden van hard werkende mensen: eerlijkheid, ijver, respect en nederigheid.'

Ook zijn managementstijl is daaraan schatplichtig, zegt Thijs: 'Ik ben niet het type CEO dat zich opsluit in een ivoren toren en denkt de wijsheid in pacht te hebben. Ik zou er gek van worden. Ik heb continu mensen rondom mij nodig.'

In de weinige vrije tijd die hem rest, zit Thijs vooral op de koersfiets. En ook daarin is hij behoorlijk gedreven: 'Ik kan niet slenteren op de fiets, dat vind ik gewoon niet leuk. Het moet vooruit gaan. Ik heb als dertiger ooit een heel zwaar sportongeval gehad, maar daarna ben ik toch weer heel intensief beginnen te sporten. Dat is karakter hebben: niet afhaken omdat er iets op je weg tegenzit.'

Als supporter van KRC Genk beklaagt de CEO van KBC Groep zich vooral dat hij zijn ploeg zo weinig aan het werk kan zien. 'Vrienden vragen mij om de haverklap om te gaan kijken, maar altijd staat er wel iets in de weg. Als je een idee wilt hebben van het beslag dat mijn functie op mijn privéleven legt: ik heb dit seizoen nog geen enkele wedstrijd van Genk live gezien. Ik vind voor mezelf dat ik een work-lifebalans gevonden heb, maar veel mensen zouden mij gek verklaren. Ik kan me voorstellen dat veel mensen zouden zeggen: 'Niet met mij. Thijs, ge moogt het hebben.' Maar ik stel me daar geen vragen meer bij. Ik doe deze job gewoon heel graag.'