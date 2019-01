Jean-Jacques Cloquet (Brussels South Charleroi Airport) is Manager de l'année

Zelden werd een afscheid zo druk becommentarieerd als dat van de 58-jarige Jean-Jacques Cloquet. Toen hij aankondigde dat hij na tien jaar aan het hoofd van de luchthaven van Charleroi zijn carrière zou voortzetten bij Pairi Daiza, regende het complimenten. Zelfs de cartoonist van Le Soir, Kroll, vond het een tekening waard. "Een uitstekende Waalse baas", laat hij een panda zeggen. Maar de vakbonden bij Brussels South Airport betreuren zijn vertrek dan weer.

Zijn verwezenlijkingen mogen dan ook gezien worden. Hij leidde de luchthaven door een moeilijke periode, met een vrijwel continue groei van het aantal passagiers: van 3 miljoen bij zijn aankomst tot ongeveer 8 miljoen dit jaar. In januari trekt hij naar Pairi Daiza als co-CEO voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De oprichter en CEO Eric Domb kan zich dan meer toeleggen op de de ontwikkeling van het natuur- en dierenpark.

Geen gemakkelijke opgave

Een luchthaven leiden - en zeker die van Charleroi - is geen gemakkelijke opgave, mocht Cloquet ondervinden. Er is niet alleen de ontvangst van de passagiers, maar ook de afhandeling van de bagage, die meestal uitbesteed wordt. "Mijn obsessie is dat geen enkele passagier een vlucht mag missen. Ik heb er dan ook alles aan gedaan om een goed sociaal klimaat te behouden, er was nooit een staking", legt hij uit. Daar had hij veel voor over. "Het gebeurde dat ik om vijf uur 's ochtends mee stond te helpen met de bagage", zegt hij. Maar hij kon niet vermijden dat het personeel van Ryanair in juli en september het werk neerlegde, want dat viel buiten zijn bevoegdheid. "Ik zei aan de stakers: gijzel de passagiers en de luchthaven niet. Trek naar de rechter om uw geschil te beslechten."

Cloquet werd ook niet gediend door de Europese regelgeving. Sinds 2014 moet de luchthaven van Charleroi op last van de Europese Commissie 12 miljoen euro per jaar meer betalen aan Sowaer, het bedrijf van het Waalse Gewest dat de start- en landingsbanen, de gronden en bijna alle gebouwen van BSCA bezit.

Nog harder werken

Of Cloquet het minder druk zal hebben bij Pairi Daiza, is hoogst onzeker. "Ik ben van plan er één tot twee keer per week te overnachten. Het is verder van huis, een rit van een uur in plaats van 20 minuten", zegt hij. Zijn zeven kinderen en zijn vrouw zijn toch blij met de verandering van functie. "Ze vonden het fijn dat ik op het vliegveld werk, want vliegen is magie. Maar ze maakten zich soms zorgen over de stress die ze bij mij voelden. Na acht jaar is het niet slecht dat iemand anders BSCA komt leiden, daarin moet je eerlijk zijn. Ik heb veel vertrouwen in het uitstekende managementteam hier."

Het wordt sowieso hard werken bij Pairi Daiza, dat snel groeit. "Eric Domb heeft me drie dingen gezegd: je zult nog meer werken dan vroeger, je zult plezier hebben en je mag fouten maken", legt Jean-Jacques Cloquet uit. "Zeggen dat je plezier moet hebben en fouten mag maken, dat is toch fantastisch. Het verbaast me niet dat Eric in 2007 Manager de l'année werd."