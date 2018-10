Drie vragen aan Johan Thijs

JOHAN THIJS. "We houden geen kantoren open waar geen mensen meer komen. In kleine dorpen kiezen we voor automatenkantoren. KBC investeert zowel in kantoren, in online en mobiel bankieren, als in het contactcenter KBC Live. Vandaag tellen we nog 513 bemande kantoren en 121 automatenkantoren. KBC Live telde eind juli 419 voltijdse equivalenten, een toename met 65 procent in een jaar."

...