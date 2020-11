Ook het Amerikaanse Johnson & Johnson (J&J), het moederhuis van Janssen Pharmaceutica, nadert met rasse schreden de lancering van een vaccin tegen covid-19. Dat stelt Paul Stoffels, die als chief scientific officer verantwoordelijk is voor onderzoek en ontwikkeling bij J&J.

"Hopelijk is de studie (een fase 3-studie, de laatste studiefase waarbij het vaccin wordt getest op tienduizenden mensen, nvdr) eind dit jaar afgewerkt, en we denken dat we het vaccin in januari klaar hebben", zei Stoffels tijdens het online jaarevent van essenscia Vlaanderen, de Vlaamse koepel van chemie en lifesciences. "We zullen een miljard vaccins kunnen leveren in de loop van volgend jaar", aldus Stoffels.

De ontwikkeling van het vaccin van J&J belangt ons aan omdat het een van de twee vaccins is waarvoor ons land zich via de Europese Commissie al heeft ingeschreven. Het andere is dat van AstraZeneca en Oxford University. België kan via de Europese Unie ook bestellingen plaatsen voor de kandidaat-vaccins van Sanofi/GSK en Pfizer/BioNTech.

In het koppeloton

Met deze timing zit J&J in elk geval mee in het koppeloton van coronavaccinontwikkelaars. De voorbije week meldden zowel Pfizer en BioNTech, als Moderna dat hun kandidaat-vaccins uitstekend presteren in hun fase 3-studies. Ook AstraZeneca en Oxford University zitten naar eigen zeggen dicht bij de eindmeet voor hun vaccin.

Dat enkele spelers de vaccinfinish naderen, is ook nodig, geeft Stoffels aan. "Ik denk dat we tussen 3 en 5 miljard vaccins nodig zullen hebben, en we zullen elk vaccin nodig hebben om snel van de ziekte vanaf te zijn."

In een interview in Trends in de lente toonde Stoffels zich al optimistisch over de ontwikkeling van vaccins tegen covid-19. "Ik ben er zeker van dat het lukt", klonk het toen. "We moeten verschillende treinen op de rails zetten. En hopelijk zijn dat tgv's, die heel snel arriveren."

