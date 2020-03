Het Amerikaanse gezondheidsconcern Johnson & Johnson (J&J) vervroegt de tests van een vaccin tegen het coronavirus en verwacht dat de eerste noodvaccinaties al begin volgend jaar kunnen starten. Dat is aanzienlijk sneller dan verwacht. Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat een vaccin een jaar op zich zou laten wachten, en mogelijk achttien maanden.

J&J hanteerde tot voor enkele dagen november als startdatum voor de klinische tests op mensen. Maar die tests kunnen nu uiterlijk in september aanvangen, laat het bedrijf weten. Daardoor kan ook de productie vervroegd worden. "J&J verwacht dat de eerste partijen van een vaccin tegen covid-19 voor gebruik in nood begin 2021 beschikbaar zullen zijn", meldt het moederbedrijf van Janssen Pharmaceutica in Beerse.

J&J heeft ook zijn partnerschap met het Amerikaanse gezondheidsagentschap Barda uitgebreid. De twee partners, die al samenwerkten voor de ontwikkeling van een vaccin tegen ebola, investeren meer dan 1 miljard dollar om onderzoek en ontwikkeling en het testen van het coronavaccin te versnellen. J&J investeert daarbij ruim 300 miljoen dollar in de uitbreiding van zijn productiecapaciteit voor vaccins. Zo start de groep binnenkort met de bouw van een nieuwe Amerikaanse productiefaciliteit, en wordt de capaciteit in andere locaties opgetrokken. Die bijkomende capaciteit moet de levering van ruim een miljard doses vaccin mogelijk maken over allicht een periode van anderhalf jaar.

J&J en Barda verstrekken voorts ook samen financiering voor de screening van potentiële geneesmiddelen tegen covid-19. "De lopende werkzaamheden van Janssen (de farmatak van J&J, nvdr) op het gebied van de screening van grote sets potentieel werkzame stoffen, inclusief die van andere farmaceutische bedrijven, worden hierdoor versneld", zegt J&J. Die screening gebeurt door het Leuvense Rega Instituut. Dat screent onder meer de chemische verbindingen in alle potentiële medicijnen die ooit bij J&J/Janssen in fase 1 zijn geweest, en dus met andere woorden in de mens zijn getest of ze veilig zijn. Dat zijn er meer dan 4000.

