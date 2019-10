Een steak waarvoor nooit nog een koe geslacht hoeft te worden. Het klinkt surrealistisch, maar de Israëlische start-up Aleph Farms heeft zijn eerste prototype klaar. Over drie jaar zou de kweeksteak in de Belgische supermarkten kunnen liggen.

De setting heeft iets onwezenlijks: een Israëlische topchef, een bescheiden bedrijfskeukentje en een minuscuul lapje vlees. Voor onze ogen suddert het eerste tastbare resultaat van een innovatietraject dat op termijn in een miljardenbusiness moet uitmonden. Enkele minuten later krijgen we zo'n stukje kweeksteak voorgeschoteld. De smaak zit al goed, maar aan de textuur en het uitzicht is nog wat werk: geen enkele rechtgeaarde vleesliefhebber zou dit dunne lapje vlees al een sappige steak durven te noemen.

...