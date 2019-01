In het luchtruim neemt concurrentie een hoge vlucht

Moderne luchthavens zijn als kathedralen: ze zijn gigantisch en het duurt tientallen jaren om ze te bouwen. Ondanks de Duitse efficiëntie is de nieuwe luchthaven van Berlijn nog altijd niet open, hoewel dat gepland was voor 2011. Maar het project met de grootste vertraging is de aanleg van een derde landingsbaan op de luchthaven van Heathrow in Londen. De eerste goedkeuring voor de bouw dateert van 1946, maar door discussies over lawaai en vervuiling is ze er nog altijd niet.

