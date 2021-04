'Als het de overheid menens is met het promoten van elektrische wagens, dan zouden de minst vervuilende bedrijfswagens altijd de meest voordelige voor de werknemer moeten zijn', zegt Trends-redacteur Ilse De Witte.

Een elektrische wagen is voor de kleine man zelden de goedkoopste optie. Meestal is het verschil in kostprijs tussen elektrisch aangedreven wagens en wagens op fossiele brandstoffen nog erg groot voor de kleinere modellen. Elektriciteit is goedkoper dan diesel en benzine als aandrijver van een voertuig, maar autobestuurders moeten al heel veel kilometers afleggen om dat prijsverschil terug te verdienen.De overheid zou een handje kunnen helpen door wat belastingen uit de elektriciteitsfactuur te halen. Die is een verkapte belastingbrief geworden. De Belgische elektriciteitsfactuur is al jaren bij de hoogste van Europa. Hoe goedkoper de elektriciteit, hoe interessanter de elektrische wagens.Daarnaast valt ook op dat er voor werknemers met een bescheiden budget voor een bedrijfswagen geen verschil is in het voordeel van alle aard, of ze voor de elektrische of de klassiek aangedreven wagen gaan. Het voordeel van alle aard is de basis waarop de belastingen worden bepaald die een werknemer betaalt. Werknemers met een groter budget voor een bedrijfswagen worden via de fiscaliteit wél aangemoedigd om voor de milieuvriendelijke optie te gaan. Zowel de Vlaamse als de federale overheid promoot elektrische wagens. Vlaamse gezinnen betalen geen belasting op inverkeerstelling (BIV) en geen jaarlijkse verkeersbelasting voor elektrische wagens. De aankoop van elektrische wagens is voor vennootschappen voor 100 procent aftrekbaar. Als het de overheid menens is met het promoten van elektrische wagens, dan zouden de minst vervuilende bedrijfswagens altijd de meest voordelige voor de werknemer moeten zijn. Want de weg naar meer elektrische wagens op de baan loopt via het wagenpark van de bedrijven.