De instap van D'Ieteren in het West-Vlaamse TVH katapulteerde de mede-eigenaars, Ann en Els Thermote, tot bijna-miljardairs. "Ze blijven zoals ze zijn, ondanks hun rijkdom: niet te veel rondkijken, gewoon voortdoen in de West-Vlaamse klei."

Verschillende Vlaamse families timmerden de voorbije decennia, over de generaties heen, aan grote investeringsportefeuilles. Zo laten ze onze economie bloeien en groeien. Trends brengt maandelijks een belangrijke Vlaamse investeringsfamilie in kaart.

Op 1 oktober vorig jaar kocht D'Ieteren Groep een belang van 40 procent in het West-Vlaamse familiebedrijf TVH, een specialist in vervangstukken voor industriële machines en vooral heftrucks. De Brusselse beursgenoteerde holding legde daarvoor 1,147 miljard euro op tafel. Het was de grootste investering in de geschiedenis van het ruim twee eeuwen oude D'Ieteren. De zussen Ann en Els Thermote controleren elk 30 procent van de holding boven TVH, via de Luxemburgse holding Wehold. Op basis van de instap van D'Ieteren komt dat neer op een waardering van 860 miljoen euro per zus. Maar die verworven rijkdom is de zussen niet aan te zien, is te horen op de hoofdzetel van TVH in Waregem. "De familie? Heel gewone mensen. Ze maken nog altijd een praatje met ons", meldt Chantal Verslijpe, hoofd-vakbondsafgevaardigde van het ABVV en werkneemster sinds 2003. "De familie doet helemaal niet uit de hoogte. Je ziet niet dat ze rijk zijn." "Ze zijn heel eenvoudige mensen", bevestigt een voormalige bestuurder van de holding boven TVH. "Ze blijven zoals ze zijn, ondanks hun rijkdom: niet te veel rondkijken, gewoon voortdoen in de West-Vlaamse klei. De familie is meegegroeid met het bedrijf en zijn werknemers." Recepties bezoeken en netwerken zit de familie niet in de genen. En als de hoofdzetel van TVH niet zo zichtbaar langs de E17 lag, dan was het bedrijf wellicht nóg minder bekend. "De familie is discreet", zegt de voormalige bestuurder. "Ze zal het hoofd voor veel zaken niet boven het maïsveld uitsteken. Ze steekt alle energie in TVH." De familie hapte ook niet toe toen Trends om een interview verzocht. Ook het maken van portretfoto's zag ze niet zitten. "Wij wensen geen interview. Alle vragen over de onderneming TVH kunnen door CEO Dominiek Valcke beantwoord worden", antwoordde Els Thermote in een e-mail. Het bedrijf werd in 1969 opgericht door twee schoolvrienden, Paul Thermote en Paul Vanhalst, die een handeltje in afgedankte legerheftrucks startten. Het letterwoord 'TVH' is afgeleid van hun familienamen. Vandaag is TVH een wereldspeler, die actief is in 26 landen en in 2021 een omzet van 1,35 miljard euro draaide. Paul Vanhalst overleed in 2002 in een auto-ongeval. Zijn zoon Pascal Vanhalst (52) nam het roer mee in handen. Het was Pascal Vanhalst die een jaar geleden zijn belang van 40 procent verkocht aan D'Ieteren. Dat was mee het gevolg van een keuze in 2018: de families beslisten toen dat ze zich zouden terugtrekken uit de operaties en dat ze TVH vanuit de raad van bestuur zouden volgen. "Als je aan Paul Thermote vraagt sinds wanneer hij niet langer operationeel actief is, antwoordt hij: 'Al heel lang.' Maar hij is altijd blijven komen", zegt Dominiek Valcke, de CEO van TVH. "Als hij kan, komt hij elke dag. Hij kent nog altijd heel veel mensen. Het nieuwe bedrijfsrestaurant heet Chez Paul. Op verzoek van de werknemers." Ook vakbondsafgevaardigde Chantal Verslijpe ontmoet Paul Thermote nog vaak. "Het is zijn bedrijf, zijn kind. Hij ziet er veel jonger uit dan zijn 79 jaar. Hij loopt nog altijd heel kwiek en snel rond op de werkvloer. Paul is voor de vooruit: hij eist dat we hard werken. Maar hij is best menselijk." Lees verder onder de afbeeldingOok Ann en Els Thermote staan van kindsbeen in het bedrijf. Hun LinkedIn-profielen lezen vrij bescheiden, met studies in West-Vlaamse onderwijsinstellingen. Els Thermote volgde in 2001-2002 een managementprogramma aan Vlerick Business School. De zussen werkten vooral in het familiebedrijf: Ann Thermote vanaf 1989, Els vanaf 1996. Ann was hoofdzakelijk bezig met hr-zaken en zetelde geregeld in de ondernemingsraad. De vakbonden herinneren zich haar als luister- en compromisbereid, op de hoogte van het reilen en zeilen op de werkvloer. Ook haar echtgenoot Bernard De Meester was van 1989 tot 2018 operationeel actief bij TVH, in diverse commerciële functies. Els Thermote maakte carrière in het Amerikaanse filiaal van TVH. In april 2003 verhuisde ze naar Kansas City, na de overname van het Amerikaanse bedrijf Systems Material Handling. Vandaag zijn de Verenigde Staten de belangrijkste markt van TVH. Afhankelijk van de dollarkoers draait TVH 25 à 30 procent van zijn omzet in dat land. Els Thermote kwam terug naar België in juli 2019. In die zestien jaar is de omzet in de Verenigde Staten maal tien gegaan. De werkgelegenheid klom naar meer dan 1.000 mensen, meldt ze op haar profiel op LinkedIn. "In de Verenigde Staten onderhield ze uitermate goede relaties met de lokale mensen", meldt de ex-bestuurder van de holding boven TVH. "Het is geen toeval dat Dirk von Holt na de instap van D'Ieteren vorig jaar bestuurder bij de holding boven TVH werd." De Duitse Amerikaan Dirk von Holt werd in 2005 de rechterhand van Els Thermote in de Verenigde Staten. De terugkeer van Els Thermote naar Europa ging gepaard met een grondige herschikking van het aandeelhouderschap. Met de verkoop van het 40 procentbelang aan D'Ieteren en het vertrek van Pascal Vanhalst uit de onderneming verdween de 'VH' uit het letterwoord 'TVH'. Vanhalst legt zich integraal toe op de tweede historische activiteit van de groep: Mateco, een onderneming die hoogtewerkers verkoopt en verhuurt. De familie Thermote knipte de banden niet helemaal door. Ann Thermote en haar echtgenoot Bernard De Meester behouden een belang van 50 procent in TVH Equipment, het Belgische filiaal van Mateco. Ann Thermote investeert bovendien voort in die activiteit via haar vennootschap HM Collection. Die huurt sinds begin dit jaar extra ruimte, enkele kilometers verderop langs de E17. Dat gebouw was jarenlang een bekende plek doordat er een 7 meter hoog beeld van een naakte cycloop voor stond. De voormalige eigenaar, Hervé Missiaen, had er een bedrijf dat vorkliften herstelde. De ondernemer was op die manier voor onderdelen zelf klant van TVH. "Dat waren heel goede wisselstukken", herinnert Missiaen zich. "De onderhandelingen met de familie over de gebouwen sleepten lang aan. Maar het zijn correcte mensen. Een woord is een woord." Els Thermote heeft een bredere waaier aan investeringen dan haar zus. De gezamenlijke voormalige holding van de twee zussen, Elba Invest, met een boekwaarde van bijna 1,6 miljard euro, werd eind vorig jaar ontbonden. Het hele vermogen ging naar de twee individuele holdings Echlin Invest en TNFO. Elke familiale tak kan zo onafhankelijk investeringsbeslissingen nemen "zonder inmenging van de andere familietak, zodat de continuïteit van de activiteiten kan worden gegarandeerd". Els Thermote startte haar investeringsvehikel The Nest, dat focust op duurzaamheid en impactinvesteringen. "Ik kwam erachter dat ik echt een verschil wil maken. Impactinvesteren heeft mijn dagelijks leven ten goede veranderd", legt Els Thermote uit op de website van Pym, een Nederlands netwerk van vermogende mensen die duurzaam investeren. "Het hebben van een doel en het zien van de positieve impact is zo lonend en motiverend. Ook in mijn dagelijkse gewoonten wil ik in praktijk brengen wat ik preek. Ik eet en geniet van lokale biologische producten, en ben grotendeels gestopt met het eten van vlees en zuivel." Els Thermote maakt het verschil via een investering in het Israëlische bedrijf Soos Technology. Dat biotechbedrijf sleutelt aan artificieel gestuurde software die een mannelijk kippenembryo tijdens het broedproces kan veranderen in een vrouwelijk embryo. Elk jaar worden 15 miljard kuikens geboren, de helft mannetjes. Die worden doorgaans gedood, want ze leggen geen eieren en worden niet gebruikt voor vleesproductie. Nog een investering is Olombria. Die spin-off van een onderwijsinstelling in Londen laat zweefvliegjes gewassen bestuiven. Zweefvliegjes kunnen, anders dan bijen, bestuiven in hogergelegen gebieden en bij koudere temperaturen. Els Thermote investeert ook in vastgoed. Eind 2020 werd ze de eigenaar van Flanders Real Estate. Die vastgoedvennootschap was voordien in handen van de Deprez Holding, de sleutelholding van de Vlaamse zakenman Hein Deprez, de referentieaandeelhouder van de beursgenoteerde groenten- en fruitgroep Greenyard.Afgelopen zomer kocht Els Thermote het 115 hectare grote Domaine de Graux nabij Doornik. Dat domein draait volledig rond regeneratieve en biologische landbouw en duurzaamheid, met speciale kippen-, varkens- en koeienrassen, honing van eigen kweek en gerst dat naar de enkele kilometers verder gelegen biologische brouwerij Brasserie de Brunehaut gaat. Op een oppervlakte van 4 hectare worden serregroenten zoals tomaten, ajuinen en wortels gekweekt. In de feestzaal voor 250 gasten wordt dat voedsel van eigen bodem opgediend. De etensrestjes gaan terug naar de eigen dieren. Waarmee de cirkel rond is.