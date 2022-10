Een jaar geleden legde de beursgenoteerde D'Ieteren Groep 1,147 miljard euro op tafel voor een belang van 40 procent in de West-Vlaamse logistieke speler TVH. CEO Dominiek Valcke legt uit wat zijn bedrijf zo uitzonderlijk maakt.

De term 'verborgen kampioen' is overgewaaid uit Duitsland. Het is een wereldwijd actief familiebedrijf, een kampioen in een niche waarin het excelleert. Een voorbeeld in eigen land is TVH in Waregem, een opvallende verschijning langs de autosnelweg E17. Het letterwoord staat voor de stichtende families Thermote en Vanhalst. De beursgenoteerde D'Ieteren Groep kocht op 1 oktober 2021 het belang van 40 procent van de familie Vanhalst. CEO Dominiek Valcke (52), achttien jaar in het bedrijf en CEO sinds 2018, benadrukt dat de twee partijen elkaar nog altijd wat aftasten. "We leren nog van elkaar. In de raad van bestuur, waaraan ik rapporteer, voeren we gezonde, goede discussies. D'Ieteren komt ons niet zeggen hoe we wat moeten doen. Het brengt ervaring mee van andere filialen, maar operationeel is er geen synergie. We delen algemene ervaringen over informatica en duurzaamheid." DOMINIEK VALCKE. "Wij zijn een specialist in onderdelen voor industriële machines, die we leveren aan professionele herstellers. Onze belangrijkste markt zijn vorkliften, goed voor 57 procent van de omzet. Ook voor landbouwmachines, bijvoorbeeld tractoren, hebben we onderdelen. Of voor de bouw, zoals graafmachines. In de industrie zijn we eveneens aanwezig. We hebben bijvoorbeeld borstels of aftrekkers voor industriële poetsmachines." VALCKE. "Helemaal niet. Wij verkopen vooral onze eigen onderdelen. 70 procent van onze onderdelen hebben we zelf ontwikkeld en laten we door derden maken. De andere 30 procent zijn onderdelen van toeleveraars van de machineproducenten. Wij verkopen zelden de onderdelen van de grote vorkliftmakers of producenten van landbouwtractoren. Elk jaar komen er 50.000 nieuwe onderdelen bij, ook van derden." VALCKE. "Wij hebben heel veel kennis over machineonderdelen. In onze databank zitten 46 miljoen referenties. We hebben er 1 miljoen in voorraad. Het gebeurt vaak dat een hersteller een onderdeel niet kent. Wij identificeren dat dan met onze databank. Wij hebben werknemers die zijn gespecialiseerd in bepaalde merken. Dat is een kwestie van ervaring, kennis en informatie. Artificiële intelligentie gebruiken we nog niet voor de identificatie. Zouden we dat graag kunnen? Ik denk het wel. Kan het? Dat is een andere discussie." VALCKE. "Wij beweren dat als de hersteller het bij ons niet kan vinden, hij een probleem heeft. Want dan vindt hij het nergens meer. Wij investeren heel veel in onze voorraden. Er mag geen twijfel ontstaan bij de klant of wij een onderdeel al dan niet in voorraad hebben." VALCKE. "Ons werkkapitaal vertegenwoordigt meer dan 40 procent van de omzet, met pieken tot de helft. Ruim 95 procent van de onderdelen die onze klanten bestellen, kunnen we nog dezelfde dag verzenden. Het is cruciaal dat machines zo snel mogelijk weer aan de praat raken. We hebben zelfs onderdelen in voorraad die we misschien maar om de drie jaar verkopen. De tekstboeken leren dat je af en toe onderdelen moet verschroten. Wij doen dat slechts beperkt en veel trager dan andere bedrijven. Als iets tien jaar lang niet wordt verkocht, gaan we er eens over nadenken. Dat betekent ook dat je er plaats voor moet vrijmaken. Dat kost allemaal geld." VALCKE. "Uiteraard niet. Toch was 2021 een heel goed jaar. Onze omzet steeg met 16 procent naar een record en onze bedrijfswinst groeide bijna dubbel zo snel. Dat is net het gevolg van onze investeringen in voorraadopbouw. De logistieke keten hapert nog altijd. Er is beterschap, maar we zijn nog niet in de situatie zoals vóór corona. Het blijft wat aanslepen, ook omdat TVH bij heel veel leveranciers over de hele wereld koopt." VALCKE. "Werken met verschillende leveranciers behoort tot onze aankoopstrategie. Zo vermijden we een tekort aan onderdelen. Enkel terugplooien op België kunnen we gewoonweg niet. We kunnen dat brede gamma aan onderdelen nooit enkel in België vinden. We kopen in de Verenigde Staten, China en Europa. Ons gamma is zo breed dat we het ver moeten zoeken." VALCKE. "We halen ruim een kwart van onze omzet in de Verenigde Staten. TVH is actief in 26 landen met 81 eigen filialen, maar de grote omzetmakers zijn de klassieke industriële landen. Na de Verenigde Staten zijn dat Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Vanuit de site in Waregem gebeuren de meeste leveringen. Waregem is het centrale knooppunt van de groep, met de meeste onderdelen, de grootste teams en de meest doorgedreven automatisering." VALCKE. "We zijn een groeibedrijf. Dan moet je talent blijven aantrekken. We motiveren onze werknemers met een nieuwe, ruime hoofdzetel, die in maart is geopend. Op 10 september hielden we ons bedrijfsfeest. Het was een festival voor al onze medewerkers, met optredens van Buscemi en Discobar Galaxie. We kunnen hard werken, maar we kunnen ook uitbundig feesten. Er waren 2.600 bezoekers. In Waregem werken 1.800 mensen." VALCKE. "In Waregem hebben we tekorten in alle afdelingen: de verkoop, de informatica, de financiën, de logistiek en de hr. In de Verenigde Staten zijn logistieke banen een probleem. Tijdens de pandemie hebben e-commercebedrijven miljoenen mensen uit de arbeidsmarkt aangetrokken. Amazon bijvoorbeeld betaalt zelfs een hoog uurloon aan die mensen. In de Verenigde Staten kunnen we nog fors groeien, want we zijn er nog niet actief met onze landbouwonderdelen." VALCKE. "Ze zijn een deel van de stijgende kosten. Bij ons speelt vooral de aankoop van onderdelen. Daar spreek je over prijsstijgingen van 10 tot 100 procent, en meer. In veel van die onderdelen zit een belangrijk deel staal en andere metalen. Ook de schaarste doet de prijzen stijgen." VALCKE. "Onze belangrijkste energiebron is elektriciteit. 40 procent wordt geleverd via zonnepanelen op onze daken in Waregem. Onze sorteermachines worden elektrisch aangedreven. Onze elektriciteitsfactuur is sterk gestegen op jaarbasis, maar we zitten niet in dezelfde situatie als een productiebedrijf. Wij voelen wel de kostenstijging bij onze producenten van onderdelen." VALCKE. "Toch zijn wij minder conjunctuurafhankelijk. Als de economie sputtert, zullen bedrijven misschien minder investeren in een nieuwe machine. De bestaande machines langer onderhouden betekent meer onderdelen leveren. Het onderhoud van een machine kun je niet blijven uitstellen. Dat is het grote verschil met de producenten van de machines. Die zien hun orders misschien dalen. We zijn wat meer recessiebestendig en acyclisch. "Het omgekeerde is ook waar. Als de markt heel sterk aantrekt, zullen wij minder sterk groeien. Na de coronapandemie werd zwaar geïnvesteerd in machines. Wij kenden niet dezelfde sterke groei. Wij fietsen daar wat tussenin. We hebben noch grote pieken, noch grote dalen. Wij floreren op stabiele groeimarkten. We hebben jaren van stabiele groei gekend. Dat hebben de meeste bedrijven wellicht het liefst." VALCKE. "We worden geconfronteerd met extreme gebeurtenissen die elkaar snel opvolgen. Wie van de huidige generaties heeft al eens een wereldwijde pandemie meegemaakt? Een hoge inflatie kenden we niet meer. Dan zijn er nog al die haperingen in de logistiek en de bevoorrading. De voorbije maanden moesten we voortdurend onze planning aanpassen. Continu corrigeren is voor niemand leuk. Als bedrijf en als managementteam zijn wij daar sterker uitgekomen. Ook 2023 wordt niet gemakkelijk. Maar we zullen wel oplossingen vinden. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst."