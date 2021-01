De HAVN is een parkeer-, laad-, opberg- en omkleedplek voor elektrische fietsen. Comfort en veiligheid staan centraal.

Wat is het concept?

"De HAVN wil het gebruik van e-bikes vergemakkelijken", zegt Axel Verstrael. Hij is een van de vier oprichters van Streetwaves, een Antwerpse start-up die de mobiliteit in steden wil verduurzamen. "We trachten de beperkte ruimte optimaal te benutten. Op één autostaanplaats kan je zeven HAVN's kwijt."

Hoe groot is de nood?

"E-bikers hebben nood aan een parkeerplek die is aangepast aan hun zwaardere fiets, zonder gevaar voor beschadiging en diefstal. Ze hebben ook nood aan een brandveilig stopcontact vlak bij de batterij en een locker voor de fietsuitrusting. De HAVN combineert al die functies. Je kunt ook alles in één beweging vergrendelen."

Wie zijn de beoogde klanten?

"In een eerste fase richten we ons tot bedrijven die klanten, bezoekers en werknemers met een elektrische fiets hebben en geloven in duurzame mobiliteit. Onze focus ligt daarbij op Vlaanderen en Brussel. In een volgend stadium willen we de HAVN's ook via een abonnementsformule aanbieden in publieke ruimtes."

Hoe ziet het team eruit?

"Streetwaves bestaat uit vier veertigers. Ik ben al jaren actief op het gebied van urban bikes. Ik werkte mee aan deelfietsinitiatieven als Velo en Blue-bike, en stond mee aan de wieg van fietsleasing in België. De andere krachten zijn Philippe Docx, Tom Klaasen en Liesbeth Theeuws, drie gelijkgestemde maar complementaire ondernemers."

Hoe wordt de HAVN gemaakt?

"Voor de productie werken we samen met lokale duurzame partners. Een metaalbedrijf uit Sint-Katelijne-Waver levert het materiaal, en een maatwerkbedrijf uit Wilrijk helpt ons met de assemblage."

Hoe gebeurt de financiering?

"Momenteel financieren we alles nog zelf. Wij verwachten in 2021 een beroep te doen op een subsidie en externe financiering, om de verdere innovatie te bekostigen en onze groei te versnellen. We kunnen vandaag al terugvallen op de expertise en het netwerk van de accelerator Start it @KBC."

Wat is het concept?"De HAVN wil het gebruik van e-bikes vergemakkelijken", zegt Axel Verstrael. Hij is een van de vier oprichters van Streetwaves, een Antwerpse start-up die de mobiliteit in steden wil verduurzamen. "We trachten de beperkte ruimte optimaal te benutten. Op één autostaanplaats kan je zeven HAVN's kwijt."Hoe groot is de nood?"E-bikers hebben nood aan een parkeerplek die is aangepast aan hun zwaardere fiets, zonder gevaar voor beschadiging en diefstal. Ze hebben ook nood aan een brandveilig stopcontact vlak bij de batterij en een locker voor de fietsuitrusting. De HAVN combineert al die functies. Je kunt ook alles in één beweging vergrendelen." Wie zijn de beoogde klanten?"In een eerste fase richten we ons tot bedrijven die klanten, bezoekers en werknemers met een elektrische fiets hebben en geloven in duurzame mobiliteit. Onze focus ligt daarbij op Vlaanderen en Brussel. In een volgend stadium willen we de HAVN's ook via een abonnementsformule aanbieden in publieke ruimtes."Hoe ziet het team eruit?"Streetwaves bestaat uit vier veertigers. Ik ben al jaren actief op het gebied van urban bikes. Ik werkte mee aan deelfietsinitiatieven als Velo en Blue-bike, en stond mee aan de wieg van fietsleasing in België. De andere krachten zijn Philippe Docx, Tom Klaasen en Liesbeth Theeuws, drie gelijkgestemde maar complementaire ondernemers."Hoe wordt de HAVN gemaakt? "Voor de productie werken we samen met lokale duurzame partners. Een metaalbedrijf uit Sint-Katelijne-Waver levert het materiaal, en een maatwerkbedrijf uit Wilrijk helpt ons met de assemblage."Hoe gebeurt de financiering?"Momenteel financieren we alles nog zelf. Wij verwachten in 2021 een beroep te doen op een subsidie en externe financiering, om de verdere innovatie te bekostigen en onze groei te versnellen. We kunnen vandaag al terugvallen op de expertise en het netwerk van de accelerator Start it @KBC."