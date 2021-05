De handel in de aandelen van schuim- en isolatieproducent Recticel en van zijn hoofdaandeelhouder Compagnie du Bois Sauvage werden maandag om 12 uur hervat op Euronext Brussel. Dat heeft beurswaakhond FSMA maandag aangekondigd.

De handel werd vrijdag stilgelegd nadat het aandeel van Recticel donderdag een opvallende sprong had gemaakt van 14,2 procent, tot 15,12 euro. Een dag later werd bekendgemaakt dat de Oostenrijkse plasticfabrikant Greiner het belang van Bois Sauvage in Recticel overneemt en een overnamebod lanceert op de overige aandelen van Recticel.

Maandag reageerde Recticel kort op het overnamebod van Greiner. De raad van bestuur zei kennis te hebben genomen van de verkoop van het belang van Bois Sauvage en het overnamebod. Maar, klinkt het, 'bijkomende informatie' is nodig 'om deze aankondigingen in het belang van alle belanghebbenden te kunnen beoordelen'.

Greiner kondigde vrijdag aan dat het een akkoord had bereikt om de 27,03 procent van Compagnie du Bois Sauvage over te nemen. Daarnaast zei het bedrijf ook een overnamebod op Recticel te zullen lanceren aan een prijs van 13,50 euro per aandeel.

Bij het hernemen van de handel kelderde het aandeel van Recticel met zowat 12 procent. Om 12.30 uur stond het nog 8 procent lager op 13,90 euro

