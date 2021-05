De handel in het aandeel van schuimen- en isolatieproducent Recticel is vrijdagochtend opgeschort op de beurs van Brussel. Dat laat de beursregulator FSMA weten.

Het is wachten op een persbericht van Recticel.

De opschorting komt er nadat het aandeel Recticel donderdag een sprong had gemaakt van 14,20 procent, tot 15,12 euro.

Ook de handel in het aandeel van Bois Sauvage werd opgeschort. De holding is met een belang van ruim 27 procent de hoofdaandeelhouder van Recticel.

Het is wachten op een persbericht van Recticel. De opschorting komt er nadat het aandeel Recticel donderdag een sprong had gemaakt van 14,20 procent, tot 15,12 euro. Ook de handel in het aandeel van Bois Sauvage werd opgeschort. De holding is met een belang van ruim 27 procent de hoofdaandeelhouder van Recticel.