De Oostenrijkse plasticfabrikant Greiner lanceert een openbaar overnamebod op de Belgische schuim- en isolatieproducent Recticel van 13,50 euro per aandeel. Greiner bevestigt vrijdag dat het een akkoord heeft bereikt met hoofdaandeelhouder Compagnie du Bois Sauvage om diens belang van 27,03 procent in Recticel te verwerven voor een prijs van 13,50 euro per aandeel.

Het bod biedt de aandeelhouders van Recticel onmiddellijke en zekere waarde, aldus Greiner. De biedprijs zou een premie van 17,3 procent betekenen ten opzichte van de volumegewogen gemiddelde aandelenprijs over zes maanden en een premie van 10,6 procent ten opzichte van de slotkoers van het aandeel Recticel op 11 mei 2021. De totale voorgestelde vergoeding waardeert Recticel op een bedrijfswaarde van 1,04 miljard euro.

Volgens Greiner zal de overeengekomen aankoop van het belang zorgen voor een nauwere samenwerking tussen Greiner en Recticel. 'Hierdoor zullen twee solide spelers in aangrenzende marktsegmenten, comfortschuim en technisch schuim, worden samengebracht en zal de Europese schuimindustrie worden versterkt om doeltreffend op wereldschaal te kunnen concurreren', klinkt het bij Greiner-CEO Axel Kühner.

Greiner en Recticel werken al decennialang samen. In 1992 vormden ze een joint venture, Eurofoam. Greiner kocht Recticel daarin vorig jaar uit.

Het aandeel Recticel is op de beurs van Brussel dit jaar met 41 procent gestegen, waarmee het bedrijf goed is voor een marktwaarde van 844 miljoen euro. De handel in het aandeel Recticel en het aandeel Bois Sauvage werd vrijdag op de beurs van Brussel stilgelegd, in afwachting van het persbericht. De opschorting kwam er nadat het aandeel Recticel donderdag een sprong had gemaakt van 14,20 procent, tot 15,12 euro.

