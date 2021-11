De Oostenrijkse kunststoffabrikant Greiner zal zijn bod op het Belgische Recticel mogelijk moeten verlengen, als gevolg van de Europese mededingingsprocedures. Dat geeft het bedrijf maandag zelf toe in een persbericht.

Greiner meldt in een persbericht dat het er op basis van de huidige besprekingen met de Europese Commissie van uitgaat dat Europa de overname niet in fase I (uiterlijk op 24 november) zal goedkeuren. Greiner acht een diepgaand fase II-onderzoek waarschijnlijker.

Op die manier zou de deadline van zijn bod - dat loopt tot 21 december - niet gehaald kunnen worden. 'In dat geval zal Greiner constructief met de Commissie samenwerken om fase II-goedkeuring te verkrijgen en is zij voornemens om een nieuw bod uit te brengen om een meerderheid van de Recticel-aandelen te verwerven indien en zodra goedkeuring inzake concentratiecontrole is verkregen', luidt het maandag.

Maar door die vertraging dreigt de verkoop van de afdeling 'Engineered Foams' van Recticel aan het Amerikaanse Carpenter -waarover de aandeelhoudersvergadering zich op 6 december buigt - het bod van Greiner te doorkruisen, schrijft De Tijd.

Recticel hoopt dat die verkoop kan doorgaan als tegenzet voor het vijandige bod van de Oostenrijkers, ook al wordt dat bod wel gesteund door zijn grootste aandeelhouder Bois Sauvage.

