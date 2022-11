Bossen remmen de klimaatverandering af en zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Go Forest ontwikkelde toegankelijke en transparante oplossingen om bomen met een ruime impact te planten.

De globale ontbossing is een van de grootste bedreigingen voor onze planeet. Go Forest wil de natuur herstellen door de juiste boomsoorten te planten in gebieden waar die een aanzienlijke impact hebben. "Het probleem treft ons allemaal. Het is dus aan iedereen om er iets aan te doen", stelt medeoprichter en chief ecological officer Sarah Parent. "We konden blijven wachten tot anderen het klimaat zouden redden, of we konden zelf actie ondernemen. Daarom ontwikkelden we toegankelijke formules voor organisaties en particulieren vanaf 2 euro."

De experts van Go Forest zoeken overal ter wereld naar terreinen die in aanmerking komen voor bebossing. Daarbij ligt de focus steeds op een zo groot mogelijke impact van het project. "We zijn bijvoorbeeld actief in ontwikkelingslanden", legt Parent uit. "Door daar bomen aan te planten, creëren we ook banen voor mensen die in extreme armoede leven. Bovendien kiezen we voor bomen die hun een economische meerwaarde bieden - bijvoorbeeld fruit voor eigen gebruik of om te verkopen op de markt. Zo staan we indirect mee in voor hun levensonderhoud."

Een miljoen bomen

Go Forest startte een tweetal jaar geleden met een eerste project. Intussen zijn al bijna 300.000 bomen met impact geplant in verschillende regio's. "Het gaat razendsnel", zegt Sarah Parent. "We verwachten dan ook snel een miljoen bomen te kunnen halen. Vandaag zijn we actief in verschillende Europese landen, Armenië, Congo, Madagaskar, Argentinië en Peru. We hebben ook grote plannen in Brazilië. En na Zuid-Amerika willen we uitbreiden in Azië. Op termijn willen we naast projecten op het land ook de oceaan een handje helpen."

De impact van de aangeplante bomen op het milieu vertaalt zich in een betere CO2-opslag én een betere biodiversiteit. Dat gebeurt via de juiste mix aan boomsoorten. Go Forest focust echter niet enkel op bebossing, maar zet ook actief in op het voorkomen van bomenkap. "We leren lokale gemeenschappen dat ze meer geld kunnen verdienen met de niet-houtproducten van een boom dan met veeteelt", legt Parent uit. "Door te focussen op gedragsverandering trachten we de oorzaken van de bodem- en ontbossingsproblemen bij de wortel aan te pakken."

Transparantie

Particulieren of bedrijven die ervoor kiezen via Go Forest in eigen land of aan de andere kant van de planeet bomen te planten, kunnen hun project vanop afstand volgen. Sarah Parent: "Dat gebeurt via allerlei communicatietools, zoals een digital brand book en bomentellers. Anderzijds zijn er rapportagetools: je kan je bos bijvoorbeeld volgen op ons satellietplatform en je ontvangt elk jaar een blockchaincertificaat. We vinden die transparantie heel belangrijk."

"Samen willen we het verschil maken. Daarom is het belangrijk niet enkel in omzet te denken, maar vooral in termen van impact", zegt Sarah Parent. "Voor een maximale impact is het essentieel een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. Dat proberen we te bereiken met onze toegankelijke formules en de inzet van een zeer gedreven team."

De globale ontbossing is een van de grootste bedreigingen voor onze planeet. Go Forest wil de natuur herstellen door de juiste boomsoorten te planten in gebieden waar die een aanzienlijke impact hebben. "Het probleem treft ons allemaal. Het is dus aan iedereen om er iets aan te doen", stelt medeoprichter en chief ecological officer Sarah Parent. "We konden blijven wachten tot anderen het klimaat zouden redden, of we konden zelf actie ondernemen. Daarom ontwikkelden we toegankelijke formules voor organisaties en particulieren vanaf 2 euro." De experts van Go Forest zoeken overal ter wereld naar terreinen die in aanmerking komen voor bebossing. Daarbij ligt de focus steeds op een zo groot mogelijke impact van het project. "We zijn bijvoorbeeld actief in ontwikkelingslanden", legt Parent uit. "Door daar bomen aan te planten, creëren we ook banen voor mensen die in extreme armoede leven. Bovendien kiezen we voor bomen die hun een economische meerwaarde bieden - bijvoorbeeld fruit voor eigen gebruik of om te verkopen op de markt. Zo staan we indirect mee in voor hun levensonderhoud." Go Forest startte een tweetal jaar geleden met een eerste project. Intussen zijn al bijna 300.000 bomen met impact geplant in verschillende regio's. "Het gaat razendsnel", zegt Sarah Parent. "We verwachten dan ook snel een miljoen bomen te kunnen halen. Vandaag zijn we actief in verschillende Europese landen, Armenië, Congo, Madagaskar, Argentinië en Peru. We hebben ook grote plannen in Brazilië. En na Zuid-Amerika willen we uitbreiden in Azië. Op termijn willen we naast projecten op het land ook de oceaan een handje helpen."De impact van de aangeplante bomen op het milieu vertaalt zich in een betere CO2-opslag én een betere biodiversiteit. Dat gebeurt via de juiste mix aan boomsoorten. Go Forest focust echter niet enkel op bebossing, maar zet ook actief in op het voorkomen van bomenkap. "We leren lokale gemeenschappen dat ze meer geld kunnen verdienen met de niet-houtproducten van een boom dan met veeteelt", legt Parent uit. "Door te focussen op gedragsverandering trachten we de oorzaken van de bodem- en ontbossingsproblemen bij de wortel aan te pakken." Particulieren of bedrijven die ervoor kiezen via Go Forest in eigen land of aan de andere kant van de planeet bomen te planten, kunnen hun project vanop afstand volgen. Sarah Parent: "Dat gebeurt via allerlei communicatietools, zoals een digital brand book en bomentellers. Anderzijds zijn er rapportagetools: je kan je bos bijvoorbeeld volgen op ons satellietplatform en je ontvangt elk jaar een blockchaincertificaat. We vinden die transparantie heel belangrijk." "Samen willen we het verschil maken. Daarom is het belangrijk niet enkel in omzet te denken, maar vooral in termen van impact", zegt Sarah Parent. "Voor een maximale impact is het essentieel een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. Dat proberen we te bereiken met onze toegankelijke formules en de inzet van een zeer gedreven team."