De kledingketens worden hard getroffen door de coronacrisis. De Belgische keten e5 mode krijgt drie maanden bescherming tegen zijn schuldeisers. Frédéric Helderweirt, de eigenaar en CEO van de verlieslatende modeketen, mikt op een doorstart met nieuwe investeerders.

De Belgische kledingketen e5 mode heeft bij de ondernemingsrechtbank van Dendermonde een procedure van gerechtelijke reorganisatie (Wet Continuïteit Ondernemingen, WCO) opgestart. De keten, in handen van Feniks Holding, de holding van Frédéric Helderweirt, kreeg woensdag voor drie maanden bescherming tegen zijn schuldeisers. E5 mode wordt hard getroffen door de coronacrisis en Helderweirt zag geen andere oplossing dan bescherming te vragen tegen de schuldeisers, vooral banken en leveranciers."Onze winkels moeten noodgedwongen vijf weken sluiten en dat hakt enorm in op de inkomsten. We kijken nu al aan tegen een omzetverlies van minimaal 12 miljoen euro. Dat kan nog oplopen, afhankelijk van welke maatregelen de overheden nog zullen nemen in deze ongeziene crisis", zegt Frédéric Helderweirt in een telefonische reactie.Eind vorig jaar nam de ervaren maar vrijwel onbekende retailmanager e5 mode over. Voor vele waarnemers was het duidelijk: de 44-jarige ingenieur stond voor een zware taak. Hij moest de verlieslatende modeketen, die veertig jaar in handen was van de familie Kaesteker-Talpe, nieuw leven inblazen. De ondernemer werkte in de eerste maanden van dit jaar een ambitieus herstelplan uit om de kledingketen weer financieel gezond te maken. Maar de coronacrisis was geen onderdeel van zijn businessplan. De gezondheidscrisis hakt er zo diep in, dat Helderweirt noodgedwongen aan de WCO-noodrem trekt."In een business waar de marges al onder druk staan en in een bedrijf waar je een herstelplan aan het uitvoeren bent, is de coronacrisis een enorme klap. We hadden het plan dit jaar een omzet van ongeveer 80 miljoen euro te draaien. Vorig jaar hebben we een omzetgroei van iets meer dan 4 procent neergezet, ondanks de sluiting van enkele filialen. Als 15 procent van je jaaromzet van de ene op de andere dag wegvalt, dan is dat dramatisch", stelt Frédéric Helderweirt.De kledingketen e5 mode telt 56 winkels in Vlaanderen en 12 in Wallonië. De groep heeft 500 medewerkers. Helderweirt mikt in de komende maanden op een doorstart met nieuwe investeerders. "We zullen die periode vooral gebruiken om in alle rust uit te kijken naar mogelijke investeerders. In de tussentijd zetten we het herstelplan voort. De eerste resultaten begonnen zichtbaar te worden, maar de coronacrisis doet die teniet."De eerder aangekondigde reorganisatieplannen, met onder meer de sluiting van de twaalf winkels in Wallonië, gaan door. Daarbij zijn 41 medewerkers betrokken. "Het de bedoeling bij een doorstart zo veel mogelijk van de 500 medewerkers mee te nemen in een toekomstscenario", zegt CEO Helderweirt. Hoeveel middelen hij precies nodig heeft om door te starten, kan hij niet inschatten. "Veel hangt af van hoe de crisis evolueert en wat de overheden nog beslissen. Hoe langer we de winkels moeten sluiten, hoe moeilijker het wordt. Dan loopt het omzetverlies alleen maar op", stelt Frédéric Helderweirt. Hij hoopt eind april of begin mei opnieuw te kunnen openen. "Zodra het mag van de overheid, gaan onze fysieke winkels opnieuw open. Onze webshop blijft open tijdens deze moeilijke periode."