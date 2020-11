Vandaag/maandag nog zal Moderna zijn vaccin tegen het coronavirus voor goedkeuring voorleggen aan de Amerikaanse en Europese autoriteiten. Dat heeft het Amerikaanse farmabedrijf aangekondigd.

Moderna heeft ook gedetailleerdere resultaten bekendgemaakt van een studie naar het vaccin met 30.000 deelnemers. Daaruit blijkt volgens het bedrijf dat het vaccin 94,1 procent doeltreffend is bij het voorkomen van een infectie met covid-19. Tegen een ernstige vorm van de ziekte zou het vaccin zelfs 100 procent effectief zijn.

Twee weken geleden sprak het bedrijf op basis van voorlopige resultaten van een doeltreffendheid van 94,5 procent. Moderna meldt nu dat van 196 deelnemers die covid-19 opliepen, er 185 deelnemers in de placebo-groep zaten die het vaccin niet kreeg toegediend. Dertig deelnemers kregen een ernstige vorm van covid-19, allemaal in de groep die het vaccin niet kreeg.

Als Moderna effectief vandaag/maandag een aanvraag indient bij de Europese autoriteiten, zal het de eerste zijn om die stap te zetten in de EU. In de VS diende concurrent Pfizer al een aanvraag in.

EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde vorige week aan dat de EU een contract heeft gesloten met Moderna over 160 miljoen dosissen, 80 miljoen bij een eerste levering en een optie voor nog eens zoveel in een later stadium.

