De sanering via de overname van een bedrijf in moeilijkheden wordt heel wat moeilijker. Dat zegt Trends-redacteur Hans Brockmans.

Het wordt moeilijker een bedrijf in moeilijkheden te saneren via een overname. Dat komt door een Europees arrest dat stelt dat een overnemer al het personeel met volle rechten mee moet overnemen.

Tien jaar geleden creëerde de wet op de continuïteit van de ondernemingen (WCO) de WCO 3-constructie. Daardoor kon een deel van de activiteiten en het bijbehorende personeel worden overgedragen aan een nieuwe eigenaar. De rest bleef bij het noodlijdende bedrijf, dat meestal failliet ging.

De leiding van een bedrijf in moeilijkheden staat dikwijls voor een dilemma. De middelen om de noodzakelijke ontslagen door te voeren, ontbreken. De WCO 3-regeling was daar een oplossing voor. Maar volgens het Europees Hof van Justitie botst ze met een richtlijn die de rechten van werknemers beschermt bij de overdracht van een onderneming. De overnemer moet al het personeel overnemen.

Europees arrest fnuikt doorstart bedrijven.

Als dat arrest wordt toegepast, zal de nieuwe eigenaar ook het kernprobleem van het noodlijdende bedrijf mee overnemen. Zonder sanering verdwijnt de waarde van de gezonde delen van het bedrijf als sneeuw voor de zon. De kans is groot dat de directie het bedrijf zal laten aanmodderen. Dat heeft gevolgen voor de sector en de hele economie. Zulke zombiebedrijven rekken hun terminale fase en tasten met kunstmatig lage marges ook de financiële gezondheid van de sectorgenoten aan.

Via WCO 3 konden hun werknemers hun weg vinden naar de gezonde concurrenten. Nu blijven ze in dienst van een bedrijf dat toch failliet gaat, en dan verliezen ze sowieso hun verworven rechten. Door de bizarre interpretatie van het Europees Hof krijgt een richtlijn die bedoeld was om de rechten van de werknemers te vrijwaren, een wrang kantje.