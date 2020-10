De Europese Commissie heeft een langdurig contract afgesloten met het Amerikaanse farmabedrijf Gilead voor de levering van remdesivir, het medicijn dat het covid-19-virus moet afremmen bij ernstig zieke coronapatiënten. Daarmee neemt Europa de bezorgdheid weg over een nakend tekort aan remdesivir (met de merknaam Veklury) in onze contreien.

Gilead zal het komende halfjaar tot 500.000 behandelingen met remdesivir leveren, of zowat 3 miljoen doses. Een gemiddelde behandeling bestaat uit zes doses. Als de Europese landen alle 500.000 behandelingen effectief aankopen, levert dat Gilead 1,035 miljard euro op. Het bedrijf heeft de prijs per dosis voor ontwikkelde landen gezet op 345 euro, zodat een behandeling per patiënt 2070 euro kost.

"Dit gezamenlijke aanbestedingscontract zal ervoor zorgen dat landen een ononderbroken levering van Veklury zullen hebben als ze beslissen om het product aan te kopen", zegt de Commissie.

Het nieuwe akkoord, dat kan worden verlengd, volgt op een eerder noodakkoord ter waarde van 70 miljoen euro voor de levering van 33.380 behandelingen. Maar diverse Europese landen, waaronder Nederland, trokken recentelijk aan de alarmbel omdat hun voorraad remdesivir snel slonk door het toenemende gebruik. Om die nood te lenigen, sloot de Europese Commissie vorige week al een afzonderlijk, tussentijds akkoord met Gilead voor de levering van 20.300 doses, waarmee onder meer ook Nederland eerder deze week werd bevoorraad. In België was er recent nog geen tekort.

Terwijl het eerste noodakkoord met Gilead enkel van toepassing was voor EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk, kunnen nu 36 Europese landen remdesivir aankopen. Daarbij horen ook een handvol mogelijk toekomstige EU-lidstaten. In vergelijk met de eerste overeenkomst zal Europa het geneesmiddel evenwel niet meer centraal aankopen, maar zullen de betrokken landen de nodige hoeveelheid van het geneesmiddel rechtstreeks bestellen bij Gilead.

Remdesivir/Veklury is momenteel het enige geneesmiddel dat een voorwaardelijke goedkeuring heeft gekregen voor de hele EU voor patiënten die zuurstof moeten krijgen tijdens hun behandeling tegen covid-19. Het werd ontwikkeld als medicijn tegen het ebolavirus, al werd het daarvoor nooit goedgekeurd.

Gilead zal het komende halfjaar tot 500.000 behandelingen met remdesivir leveren, of zowat 3 miljoen doses. Een gemiddelde behandeling bestaat uit zes doses. Als de Europese landen alle 500.000 behandelingen effectief aankopen, levert dat Gilead 1,035 miljard euro op. Het bedrijf heeft de prijs per dosis voor ontwikkelde landen gezet op 345 euro, zodat een behandeling per patiënt 2070 euro kost."Dit gezamenlijke aanbestedingscontract zal ervoor zorgen dat landen een ononderbroken levering van Veklury zullen hebben als ze beslissen om het product aan te kopen", zegt de Commissie.Het nieuwe akkoord, dat kan worden verlengd, volgt op een eerder noodakkoord ter waarde van 70 miljoen euro voor de levering van 33.380 behandelingen. Maar diverse Europese landen, waaronder Nederland, trokken recentelijk aan de alarmbel omdat hun voorraad remdesivir snel slonk door het toenemende gebruik. Om die nood te lenigen, sloot de Europese Commissie vorige week al een afzonderlijk, tussentijds akkoord met Gilead voor de levering van 20.300 doses, waarmee onder meer ook Nederland eerder deze week werd bevoorraad. In België was er recent nog geen tekort.Terwijl het eerste noodakkoord met Gilead enkel van toepassing was voor EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk, kunnen nu 36 Europese landen remdesivir aankopen. Daarbij horen ook een handvol mogelijk toekomstige EU-lidstaten. In vergelijk met de eerste overeenkomst zal Europa het geneesmiddel evenwel niet meer centraal aankopen, maar zullen de betrokken landen de nodige hoeveelheid van het geneesmiddel rechtstreeks bestellen bij Gilead.Remdesivir/Veklury is momenteel het enige geneesmiddel dat een voorwaardelijke goedkeuring heeft gekregen voor de hele EU voor patiënten die zuurstof moeten krijgen tijdens hun behandeling tegen covid-19. Het werd ontwikkeld als medicijn tegen het ebolavirus, al werd het daarvoor nooit goedgekeurd.