In een afscheidsinterview in Trends geeft Etienne Davignon, die bij energiereus Engie zijn laatste mandaat neerlegt, nog zijn visie op het Belgische beleid rond de kerncentrales. "Ik was altijd al overtuigd dat de feiten zouden leiden tot een verlenging van de levensduur van de kerncentrales, al voor de oorlog in Oekraïne."

Volgende maand ontruimt Etienne Davignon, inmiddels 90 jaar, zijn kantoor bij de energiereus Engie, waar hij tot voor kort adviseur was. Het is het definitieve einde van de rijke carrière van een onbetwist icoon van het Belgische bedrijfsleven. 'Maar dat betekent niet dat ik plots geen opinie meer heb en niet mag zeggen wat ik wil,' zegt hij in een afscheidsinterview deze week in Trends.

Die opinie heeft hij ook over een van de hete hangijzers in de Belgische politiek, het beleid rond de kerncentrales. In mei vorig jaar zei Davignon al dat het technisch haalbaar was de levensduur van de jongste twee kerncentrales te verlengen. Engie reageerde scherp. Had hij voor zijn beurt gesproken?

Davignon: "Nee. Ik ben in mijn leven altijd onafhankelijk gebleven. Dat was een van mijn privileges. Voor Engie was het uiteraard moeilijker meteen ja of nee te zeggen. De gesprekken met de regering liepen nog. Daarom was het niet abnormaal dat wat ik zei anders klonk dan wat Engie als bedrijf verkondigde. Engie heeft een opinie en ik heb de mijne."

België gaat hoe dan ook de levensduur van twee kernreactoren verlengen, al was het kantje boord. Heeft de regering met vuur gespeeld?

DAVIGNON. "Ik was altijd al overtuigd dat de feiten zouden leiden tot een verlenging, al voor de oorlog in Oekraïne. Geen enkele regering kan zich een tekort aan energie permitteren. Dat zou zonder meer catastrofaal zijn voor de regering die op dat ogenblik aan de macht is."

Tihange 2 is nu wel dicht. Een historische vergissing?

DAVIGNON. "Ik denk het niet. Er zijn heel wat mogelijke scenario's, maar ook in de winter van 2025-2026 zou in België genoeg elektriciteit beschikbaar moeten zijn. We moeten de wet op de kernuitstap wel minstens aanpassen. Nu is er de bizarre situatie dat de sluiting van de kerncentrales vastligt, terwijl we voortgaan met kernenergie."

'Ik ben geen slaaf van mijn beroep. Nooit geweest' In het interview heeft Davignon het ook over, onder andere, de stand van de politiek, zijn periode bij Fortis en de club van zijn hart, RSC Anderlecht. Lees het integrale interview met Etienne Davignon.

