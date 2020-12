Daniëlle Vanwesenbeeck, general manager van Mastermail, kijkt uit naar 'een jaar dat minstens even turbulent zal zijn als 2020'.

2020 was een turbulent jaar. Ik geef toe, het was te gemakkelijk geworden. Het bedrijf draaide, de juiste mensen zaten op de juiste plaats, de processen klopten. De uitdaging was een beetje weg. Er sijpelden enkele berichten uit China binnen. Ik volgde dat met een zekere argwaan. Het was ver weg, maar tegelijk raakte het niet onder controle. Twee maanden later zaten we in een eerste lockdown. Dat was een schok. Ik moest mensen naar huis sturen die alles voor het bedrijf geven - trouwe soldaten die elke kmo nodig heeft. Dat doet wat met een mens.

Ik heb er een weekend over gedaan om de rug weer te rechten. Ik besefte dat we de voorgaande zeventien jaar te hard hadden geknokt om al ons werk van de kaart te laten vegen door een virus. Uiteraard hangt het af van de sector waarin je actief bent, maar wij hadden de keuze om te schakelen. Dat was ons geluk. Als bedrijf dat is gespecialiseerd in variabel printen, handlen en verzenden, hadden we opties. De organisatie is ook klein genoeg om snel genoeg te kunnen keren.

Na wat denkwerk zijn we met nieuwe dingen begonnen. We waren de eerste die machinaal mondmaskers konden verwerken en verzenden, maar ik wist al snel dat dat geen recurrente business kon worden. Kansen zijn er om ze te benutten, maar je moet ook de waarde op lange termijn detecteren. Op het verzenden van mondmaskers kun je je bedrijf niet bouwen, het was een tijdelijke vraag. Ondertussen zijn ze overal te verkrijgen.

Iedereen begon thuis te werken. De onlinewereld ontplofte, maar achter onlinebestelmodules zit een hele logistiek die de goederen verzendt. Die logistiek is een onderdeel van onze kernactiviteiten. We begonnen met iets nieuws: gepersonaliseerde kaarten en doosjes met kleine attenties. We hebben zelden zo snel geschakeld. In een maand was de eerste webshop klaar. Bijna alles gebeurt digitaal: klanten geven alles in en betalen. Onze mensen waren dat niet gewoon. Dat vergde een andere manier van werken. Enkele maanden later waren al massaal veel doosjes verstuurd. De bezorgdheid over de economische onzekerheid is omgeslagen in een bezorgdheid om de kwaliteit hoog te houden en elke klant naar behoren te kunnen bedienen. Een luxeprobleem in vergelijking met vele andere.

Er zijn meer vragen dan antwoorden, maar we blijven niet stilstaan.

Het jaar is bijna om en ik kijk al weken uit naar 2021. Ik zie het potentieel voor onze kmo, maar ik zie ook een jaar dat minstens even turbulent zal zijn als 2020. Ik verwacht een instabiele eerste jaarhelft. Dat wil zeggen dat mijn klassieke activiteiten, de verzending van postmailings, nog altijd op een laag pitje zullen staan. Dat wil ook zeggen dat ons nieuw product, gepersonaliseerde doosjes, nog altijd zal passen in de tijdsgeest.

Wat doe je dan als ondernemer? Leggen we onze eieren in de mand van de nieuwe activiteiten? Werven we extra mensen aan, investeren we in software die we nodig hebben om alles op een hoger niveau te krijgen? Eerlijk? Het is een dikke mist. Meestal zien we hoe berekend het risico is voor nieuwe investeringen. Nu zie ik dat niet.

Veel ondernemers die nieuwe activiteiten hebben opgestart, wachten met investeren omdat het onduidelijk is. Wat met de vele faillissementen die zullen volgen? Hoe zal de markt reageren op de massa ontslagen die daaruit zullen volgen? Wat met de koopkracht? Wanneer zal de regering beslissen over de terugbetaling van de massale steun die ze heeft gegeven? Hoe zwaar zal die wegen op de bedrijfswereld? Meer vragen dan antwoorden.

Maar het is niet omdat er geen antwoorden zijn, dat we blijven stilstaan. Beslissingen over grote investeringen of over extra mensen zullen we voorzichtiger nemen. Het is zoals rijden in de mist: we zullen wat voorzichtiger zijn, zintuiglijk staan we scherper, maar we rijden door, voorzichtig in de mist van 2021, tot ze is opgeklaard.

