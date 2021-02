De Franse energiereus Engie is vorig jaar in de rode cijfers gedoken, door een afschrijving van 2,9 miljard euro op de nucleaire activa in België. Ons land wil tegen 2025 de kernuitstap verwezenlijken.

Engie is het moederbedrijf van het Belgische Electrabel, dat de kerncentrales in ons land uitbaat. Het regeerakkoord van de regering-De Croo bevestigt een kernuitstap in 2025. 'Er is beslist om alle voorbereidende werkzaamheden stop te zetten, die een levensduurverlenging met 20 jaar van twee eenheden na 2025 zouden mogelijk maken', aldus Engie bij de publicatie van de jaarresultaten. 'Het lijkt onwaarschijnlijk dat zo'n verlenging kan plaatsvinden door de technische en regulatorische beperkingen.'

Daardoor zag het energiebedrijf zich genoodzaakt 2,9 miljard euro aan nucleaire activa af te schrijven. Het bedrijf zegt wel geëngageerd te blijven in België en wil bijdragen tot energiezekerheid. Naast hernieuwbare energie, ontwikkelt Engie ook projecten voor gascentrales die tot 3 GW produceren.

Steenkoolenergie

Engie registreerde in 2020 een nettoverlies van 1,5 miljard euro, tegen een winst van een miljard euro in 2019. De inkomsten gingen omlaag naar 55,8 miljard euro, tegen 60,1 mijljard in 2019.

De energiereus wil tegen 2025 in Europa en tegen 2027 wereldwijd uit de steenkoolenergie stappen. 'Onze prioriteit voor die activa is het vinden van oplossingen voor de conversie', aldus CEO Catherine MacGregor. Zo kunnen centrales worden gesloten en in sommige specifieke gevallen worden afgestoten. De topvrouw verwacht dat de financiële resultaten van de groep in 2021 'significant' zullen verbeteren.

