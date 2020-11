Engie Electrabel bereidt de kernuitstap in 2025 voor. Dat heeft nucleaire topman Thierry Saegeman vandaag aan het personeel laten weten.

'Na constructieve gesprekken moeten we vaststellen dat de huidige regering de duidelijke intentie heeft om het regeerakkoord uit te voeren', zegt Saegeman, de Chief Nuclear Officer van Electrabel, in een boodschap aan het personeel, zo verneemt onze redactie . 'We kunnen dus concluderen dat de Belgische regering definitief heeft gekozen voor de bouw van nieuwe gascentrales. Dat betekent twee dingen. Ten eerste: een volledige kernuitstap. Ten tweede: een finale beslissing (over een eventuele verlenging, nvdr.) moeten we niet voor het einde van 2021 verwachten.'

'De medewerkers van Electrabel en Tractebel Engineering die vandaag werken aan de langetermijnuitbating van Doel 4 en Tihange 3 (de twee jongste kerncentrales die langer zouden kunnen overblijven, nvdr.) zullen we vragen de lijst van projecten te herbekijken en in 2021 te focussen op projecten die nodig zijn, ook als er geen levensduurverlenging van de kerncentrales komt', gaat Saegeman verder. 'We kunnen geen tientallen miljoenen euro investeren zonder rendementszekerheid en bereiden ons dus voor op een definitieve stopzetting.'

We zullen alles herbekijken op technisch, financieel en menselijk vlak. Anne-Sophie Hugé, woordvoerder Engie Electrabel

'Dit is een logisch gevolg van wat er in het regeerakkoord werd beslist. We zijn verantwoordelijk voor het beheer van de stillegging en de ontmanteling van de nucleaire installaties en kunnen niet oneindig blijven wachten. Daarom zullen we alles herbekijken op technisch, financieel en menselijk vlak', legt woordvoerder Anne-Sophie Hugé uit. 'Comfortabel is dat niet, al blijven we natuurlijk ter beschikking van de regering', klinkt het.

Het is de eerste keer dat Engie Electrabel concrete acties verbindt aan de beslissing van de Belgische regering om de kerncentrales tegen eind 2025 uit dienst te nemen. Toch blijft ze de deur op een kiertje houden. Saegeman schrapt immers alleen de projecten die uitsluitend gericht zijn op de levensduurverlenging. Projecten, die ook nodig zijn indien de langetermijnuitbating niet doorgaat, gaan wel door.

De regering wil pas eind volgend jaar een beslissing nemen over de definitieve sluiting. Ze wil eerst afwachten of er wel voldoende alternatieve stroomproductie zal zijn. Daarvoor legt ze de laatste hand aan een ondersteuningsmechanisme, dat investeerders in die nieuwe productie over de streep moet trekken. Ook Engie Electrabel is trouwens één van de kandidaten daarvoor.

Mocht er niet voldoende productiecapaciteit bijkomen, dan wil de regering alsnog een verlenging van de levensduur van Doel 4 en Tihange 3 bekijken. In een nota die Engie Electrabel eind september aan de regeringsonderhandelaars bezorgde, liet ze weten dat in dat geval de twee centrales met elf maanden vertraging, dus ten vroegste eind 2026, opnieuw operationeel zouden kunnen zijn.

