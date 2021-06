Het adviesorgaan CHMP van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA, geeft een positief advies voor het nieuwe psoriasismedicijn bimekizumab van het Belgische biofarmaceutische bedrijf UCB.

UCB verwacht dat de Europese Commissie binnen ongeveer twee maanden een marktautorisatie zal verlenen, blijkt vrijdag uit een persbericht, kort nadat de handel in het aandeel werd stilgelegd.

'Dit positief CHMP-advies is een belangrijke regelgevende mijlpaal op weg naar goedkeuring van bimekizumab in Europa', klinkt het.

Bimekizumab is een geneesmiddel voor volwassenen met matige tot ernstige psoriasis vulgaris, de meest voorkomende vorm van de auto-immuunziekte. Psoriasis is een ontstekingsziekte van de huid.

Ook in de VS loopt de procedure om het innovatieve geneesmiddel op de markt te brengen. De Amerikaanse markt is belangrijk voor farmabedrijven omdat de prijzen er hoger liggen.

Omstreeks 11.30 uur hervatte de handel in het UCB-aandeel. Het aandeel noteerde meteen hoger en staat na een half uur handel ongeveer 2,7 procent in de plus, waarmee het de sterkste stijger is van de Bel20-index. Het aandeel van de holding Financière de Tubize, met 35 procent de belangrijkste aandeelhouder van UCB, won 2,6 procent.

UCB verwacht dat de Europese Commissie binnen ongeveer twee maanden een marktautorisatie zal verlenen, blijkt vrijdag uit een persbericht, kort nadat de handel in het aandeel werd stilgelegd. 'Dit positief CHMP-advies is een belangrijke regelgevende mijlpaal op weg naar goedkeuring van bimekizumab in Europa', klinkt het.Bimekizumab is een geneesmiddel voor volwassenen met matige tot ernstige psoriasis vulgaris, de meest voorkomende vorm van de auto-immuunziekte. Psoriasis is een ontstekingsziekte van de huid.Ook in de VS loopt de procedure om het innovatieve geneesmiddel op de markt te brengen. De Amerikaanse markt is belangrijk voor farmabedrijven omdat de prijzen er hoger liggen.Omstreeks 11.30 uur hervatte de handel in het UCB-aandeel. Het aandeel noteerde meteen hoger en staat na een half uur handel ongeveer 2,7 procent in de plus, waarmee het de sterkste stijger is van de Bel20-index. Het aandeel van de holding Financière de Tubize, met 35 procent de belangrijkste aandeelhouder van UCB, won 2,6 procent.